Британка змішала два миючих засоби і померла



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Селія Сеймур померла через напад астми після того, як змішала два миючих засоби

В результаті змішування чистячих засобів у ванній утворився газ, який спровокував важкий напад

Мешканка Великої Британії Селія Сеймур померла через напад астми після того, як змішала два миючих засоби під час збирання.

Про це повідомляє My London.

Сеймур сказала своєму знайомому, який збирався приїхати до неї, що має намір прибрати ванну кімнату. Коли чоловік зайшов в її будинок, він відчув сильний хімічний запах. Після цього вони вийшли на вулицю, де у Сеймур почалися проблеми з диханням.

Приїхавши на місце медики змогли реанімувати жінку, в лікарні її ввели в медикаментозну кому, однак через чотири дні вона померла, повідомляє портал.

За словами матері загиблої, Сеймур змішала хлоровмісний відбілювач з іншим засобом, імовірно, для миття унітазів.

Співробітники екстрених служб повідомили матері загиблої Джулі Фелон, що в результаті змішування чистячих засобів у ванній утворився газ, який спровокував важкий напад.

Британка працювала менеджером автомийки Atlantico Hand Car Wash в Бетчворті (графство Суррей). Власник підприємства Пітер Сефер повідомив, що вона пропрацювала у нього п'ять років, і в пам'ять про чуйну жінку він перейменував автомийку в Celia's Hand Car Wash.