У лікарні Гомеля помер 25-річний хлопець, затриманий на протестах



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Хлопцю стало погано в розпеченому автозаку, які годинами стоять у черзі до СІЗО Фото: Радіо Свобода

У Олександра, за словами матері, були проблеми з серцем

У Білорусі в Гомельській лікарні померла молода особа, яку раніше затримали на акції протесту. Про це повідомляє Onliner.

За інформацією джерел, чоловік 1995 року народження був затриманий 10 серпня і, за рішенням суду, відправлений під адміністративний арешт. Уже після суду йому стало погано, він був госпіталізований. Врятувати його не змогли.

Білоруське Радіо Свобода повідомило, що загиблого 25-річного хлопця звати Олександр Вихор.

«Саша був в одному з автозаків... Він не брав участі в акції. Поїхав у неділю до дівчини. Його схопили десь в центрі. Він написав мені, що його схопили... І все. Я шукала його всі ці дні. Інформацію про нього мені не давали. Сьогодні мені нарешті сказали, що Саша в морзі», – розповіла його мама.

У Олександра, за словами матері, були проблеми з серцем. Коли він довгий час перебував у закритій машині в черзі в СІЗО, йому стало погано.

«Він кричав, просив про допомогу... А конвой подумав, що він неадекватний, і відвезли в психіатричну лікарню. Там досвідчений лікар зрозумів, що проблема не в психіці... Йому викликали швидку і відвезли в найближчу лікарню... Там Сашу рятували, але не врятували, тому що, як мені сказали, його вже доставили в лікарню в стані клінічної смерті», – каже мати.

Сина в морзі вона не бачила.

«Думаю, мені відмовилися показати його. Що його жорстоко побили. Я прошу людей, які були з ним в автозаку, коли вони вийдуть з в'язниці, – нехай скажуть правду! Що там сталося з Сашком. Я просто хочу, щоб люди знали, що це мерзенна влада убила мого сина», – сказала мати.

Жодних коментарів від правоохоронних органів щодо цього ЗМІ не змогли отримати.

Нагадаємо, ввечері 12 серпня силовики затримали у Мінську українських волонтерів.

Раніше Главком повідомляв, що з'явилися подробиці перельоту VIP-літака Повітряно-космічних сил Росії до Білорусі.

Вчора повідомлялося, що силовики у Мінську цілеспрямовано б'ють журналістів.

Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.

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