Британський уряд закликав магазини зробити запаси продуктів на випадок жорсткого Brexit

Велика Британія вийшла з ЄС у січні, але залишається де факто його членом до 31 грудня

Останні переговори між Британією та ЄС, що відбулися 12 грудня, не принесли успіху

Уряд Великої Британії рекомендував магазинам створити запаси продовольчих товарів на випадок, якщо країні доведеться вийти з ЄС без угоди.

Про це повідомляє The Sunday Times.

«Супермаркети і міністри дуже стурбовані панічними покупками. Вони бачили, що сталося під час пандемії коронавірусу, коли люди почали скуповувати рулони туалетного паперу, і тепер вони знають, як швидко все може піти не так», – говорить представник одного з супермаркетів.

За інформацією видання, супермаркети вже попередили владу про можливий дефіцит овочів в найближчі три місяці. В цей само час британське міністерство охорони здоров’я доручило постачальникам ліків створити резерв препаратів на найближчі шість тижнів.

Останні переговори між Британією та ЄС, що відбулися 12 грудня, не принесли успіху.

Це означатиме, що із початку 2021 року торговий режим між Британією та ЄС визначатиме лише правила Світової організації торгівлі. Такий сценарій противники виходу Британії за складу ЄС називали «жорсткий Brexit», а прихильники -»чистий Brexit».

Велика Британія вийшла з ЄС у січні, але залишається де факто його членом до 31 грудня, доки діє перехідний період. Обидві сторони кажуть, що хочуть укласти торгову угоду, але переговори зайшли в глухий кут.

17 жовтня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Лондон тепер готовий вийти з єдиного ринку та митного союзу ЄС без укладення нової угоди про вільну торгівлю.

Як повідомлялося, 7 грудня ЄС і Велика Британія відновили переговори щодо угоди після Brexit.

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