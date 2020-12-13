Велика Британія відкинула останню пропозицію щодо торгівлі з ЄС

Борис Джонсон та Урсула фон дер Леєн зустрічаються в Брюсселі 9 грудня 2020 року

Останні переговори, які відбулися 12 грудня, не принесли успіху

Вже найближчим часом, ймовірно – 13 грудня, ЄС та Британія мають визначитися про доцільність подальших переговорів про новий формат торгових відносин.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власне джерело у британській переговорній команді.

За його словами, останні переговори, що відбулися 12 грудня, не принесли успіху – Велика Британія відхилила останню пропозицію ЄС як «неприйнятну».

«Прем’єр-міністр абсолютно чітко: будь-яка угода повинна бути справедливою і поважати фундаментальну позицію про те, що Велика Британія буде суверенною державою», – заявив урядовець.

Попри це, переговори триватимуть й вночі до кінця неділі 13 грудня. У випадку відсутності подальшого прогресу прем’єр-міністр Борис Джонсон та президент Європейської Комісії Урсула фон дер Леєн мають виступити із заявою про неможливість подальших переговорів.

Це означатиме, що із початку 2021 року торговий режим між Британією та ЄС визначатиме лише правила Світової організації торгівлі. Такий сценарій противники виходу Британії зі складу ЄС називали «жорсткий Brexit», а прихильники -»чистий Brexit».

Велика Британія вийшла з ЄС у січні, але залишається де факто його членом до 31 грудня, доки діє перехідний період. Обидві сторони кажуть, що хочуть укласти торгову угоду, але переговори зайшли в глухий кут.

17 жовтня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Лондон тепер готовий вийти з єдиного ринку та митного союзу ЄС без укладення нової угоди про вільну торгівлю.

Як повідомлялося, 7 грудня ЄС і Велика Британія відновили переговори щодо угоди після Brexit.