На Харківщині викрито злочинців, які вбивали за житло (фото)

За результатами досудового розслідування до кримінальної відповідальності притягнуто десять членів злочинної організації

За результатами досудового розслідування до кримінальної відповідальності притягнуто десять членів злочинної організації

Слідчі зупинили серію жорстоких злочинів

Харківські детективи завершили досудове розслідування кримінального провадження за фактом протиправної діяльності злочинної організації так званих «чорних рієлторів».

На рахунку зловмисників майже півсотні скоєних злочинів, в результаті яких вони заволоділи нерухомістю громадян на загальну суму понад 8 мільйонів гривень. Слідчі поліції також довели два епізоди вбивства потерпілих, повідомляє прес-служба поліції.

«Кропітка робота щодо викриття і притягнення до відповідальності учасників групи тривала понад два роки. Під час слідства встановлено, що протягом 2019-2020 зловмисники підшукували самотніх людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та користуючись їх уразливим станом, заволодівали їхнім житлом», − розповів начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області Олександр Мартиш.

Деяких зі своїх жертв члени угруповання споювали, в когось викрадали документи на право власності, інших незаконно позбавляли волі та силоміць утримували до того моменту, коли потерпілі були вимушені підписати документи про відчуження їхнього майна.

Надалі нерухомість потерпілих реалізовувалася, кошти від незаконних оборудок розподілялися між учасниками злочинної організації, після чого деяких потерпілих, побоюючись викриття, зловмисники позбавляли життя.

Одного з потерпілих зловмисники обманом вивезли з квартири до будинку у сільській місцевості, де його утримували та підмішували до їжі та напоїв речовини, які спровокували зупинку серця.

Така ж участь чекала ще двох людей, майно яких зловмисники вже встигли переоформити, а самих бранців тримали у приватному будинку, однак, їх вдалося врятувати в результаті спеціальної операції.

За скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів обвинуваченим загрожує максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, 11 січня анонімне повідомлення про замінування столичних шкіл надійшло до колл-центру СБУ. Правоохоронці перевірили 373 навчальні заклади, щодо яких надійшли повідомлення про мінування

8 січня поліція перевіряла повідомлення про мінування всіх торгових центрів Києва.