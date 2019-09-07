«Північний потік-2» руйнує довіру східних сусідів до Німеччини, – президент Бундестагу



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Президент Бундестагу Вольфганг Шойбле Фото: GreekReporter

«Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м газу на рік

Президент Бундестагу Вольфганг Шойбле розкритикував дії німецьких політиків у проєкті газопроводу «Північний потік-2».

Як повідомляє «Європейська правда», про це Шойбле написав у статті для видання Welt.

«Ігнорування думки наших східних сусідів не повинно бути частиною німецької політики і зруйнувало багато довіри», – написав Шойбле.

У той же час, він застеріг східноєвропейських партнерів від боротьби проти «Північного потоку-2». «Саботаж проєкту в обхідний спосіб не є розумним рішенням з загальноєвропейської точки зору», – вважає він.

Проєкт «Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

За планом газопровід хочуть запустити наприкінці 2019 року.

Як повідомлялося, вимоги Данії можуть відкласти «Північний потік-2» на 8 місяців і коштувати 660 млн євро.

Нагадаємо, американський сенатор Тед Круз вважає, що Сполучені Штати можуть зупинити будівництво газопроводу «Північний потік-2», призначеного для транспортування російського природного газу до Німеччини.