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    У світі

    «Північний потік-2» руйнує довіру східних сусідів до Німеччини, – президент Бундестагу

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    <p>Президент Бундестагу Вольфганг Шойбле</p> - «Північний потік-2» руйнує довіру східних сусідів до Німеччини, – президент Бундестагу

    Президент Бундестагу Вольфганг Шойбле

    Фото: GreekReporter

    «Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м газу на рік

    Президент Бундестагу Вольфганг Шойбле розкритикував дії німецьких політиків у проєкті газопроводу «Північний потік-2».

    Як повідомляє «Європейська правда», про це Шойбле написав у статті для видання Welt.

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    «Ігнорування думки наших східних сусідів не повинно бути частиною німецької політики і зруйнувало багато довіри», – написав Шойбле.

    У той же час, він застеріг східноєвропейських партнерів від боротьби проти «Північного потоку-2». «Саботаж проєкту в обхідний спосіб не є розумним рішенням з загальноєвропейської точки зору», – вважає він.

    Проєкт «Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

    За планом газопровід хочуть запустити наприкінці 2019 року.

    Як повідомлялося, вимоги Данії можуть відкласти «Північний потік-2» на 8 місяців і коштувати 660 млн євро.

    Нагадаємо, американський сенатор Тед Круз вважає, що Сполучені Штати можуть зупинити будівництво газопроводу «Північний потік-2», призначеного для транспортування російського природного газу до Німеччини.

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