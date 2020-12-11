Оператор «Північного потоку-2» заявив про відновлення будівництва газопроводу

«Північний потік-2» – газопровід з Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною 1 200 км

Трубоукладчик прокладе 2,6-кілометрову ділянку газопроводу

У п'ятницю 11 грудня, відновили будівництво газопроводу «Північний потік-2», повідомили «Інтерфаксу» в прес-службі компанії Nord Stream 2 AG.

Роботи з укладання труби винятково в економічній зоні Німеччини вестиме баржа «Фортуна». Трубоукладчик покладе 2,6-кілометрову ділянку газопроводу у водах на глибині менше ніж 30 метрів.

«Усі будівельні роботи виконуються в повній відповідності з отриманими дозволами», – зазначили в компанії.

Раніше ЗМІ писали, що обраний президентом Джо Байден має намір назавжди зупинити будівництво «Північного потоку-2», розширивши санкції проти осіб і компаній, причетних до будівництва газогону.

«Північний потік-2» – газопровід з Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною 1 200 км. Має геополітичне значення для РФ через те, що після його добудови Україна втратить статус головного транзитера російського газу до ЄС.

21 грудня 2019 року Дональд Трамп схвалив пакет санкцій проти російсько-німецького газопроводу Північний потік-2. Розчерк пера змусив західних підрядників згорнути будівництво практично готового об'єкта і зберіг за Україною статус транзитера російського газу. Для завершення будівництва необхідно прокласти 120 км труб, але РФ не зможе цього зробити без залучення західних технологій.

Раніше добудову газогону блокувала Данія, проте у жовтні 2020 року Копенгаген дав дозвіл на прокладання труб своїх у територіальних водах. Таким чином, головною перепоною для добудови Північного потоку-2 є санкції США від грудня 2019 року.



