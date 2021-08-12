«Північний потік-2» запрацює. Американське видання попередило Європу про наслідки

Експертка вважає, що для України введення «Північного потоку-2» в експлуатацію буде означати зростання цін на газ

Оглядачка і ад'юнкт-професорка Джорджтаунського університету Юлія-Сабіна Джоджа в статті для журналу National Interest попередила, що введення в експлуатацію газопроводу «Північний потік-2» матиме значні наслідки для безпеки і енергетики Європи.

Вона зазначила, що Німеччина, ймовірно, забезпечить собі більш низькі ціни на газ, однак розплачуватися за це доведеться іншим країнам Європейського союзу, в основному – східноєвропейським.

«Економічні, політичні наслідки і наслідки в сфері безпеки, які підуть за введенням в експлуатацію газопроводу, будуть значними, а розплачуватися в основному доведеться Східній Європі», - заявила Джоджа.

Експертка додала, що для України введення «Північного потоку-2» в експлуатацію буде означати зростання цін на газ, тому «ситуація буде ставати все небезпечнішою». Вона підкреслила, що позбавлення України транзитних зборів спровокує скорочення економічних вигод і енергетичної безпеки.

До слова, напередодні Сенат США зупинив роботу через «Північний потік-2». Сенатори від Республіканської партії США Тед Круз і Майк Лі зупинили роботу верхньої палати Конгресу в знак протесту проти рішення президента Джо Байдена не вводити санкції щодо російського газопроводу «Північний потік-2».

Раніше у Сенаті рознесли угоду США та Німеччини щодо «Північного потоку-2».

Також Коболєв пояснив, чому США змінили свою позицію щодо «Північного потоку-2».

Нагадаємо, дев'ять країн вимагають зупинити «Північний потік-2».

Як відомо, польська держкомпанія PGNiG і її дочірня компанія PGNiG Supply & Trading відправили заявку до німецького регулятора BNetzA із вимогою включити їх до процедури сертифікації. Таким чином Польща може завадити реалізації російського газового проєкту у ЄС.

21 липня Німеччина і США оголосили про досягнення угоди по «Північному потоку-2». Відповідно до домовленості сторін, в разі спроб Росії «використовувати енергію в якості зброї або здійснити подальші агресивні дії проти України» Німеччина зобов'язується вжити заходів для обмеження експортних можливостей Росії. Крім того, Берлін повинен сприяти продовженню на 10 років угоди про транзит газу між Україною і Росією.