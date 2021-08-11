Сенат США зупинив роботу через «Північний потік-2»

Республіканці протестують у Сенаті проти рішення президента США Джо Байдена не вводити санкції щодо російського газопроводу

Незважаючи на всі спроби, сенатори-демократи не змогли переконати колег-республіканців продовжити роботу

Сенатори від Республіканської партії США Тед Круз і Майк Лі зупинили роботу верхньої палати Конгресу в знак протесту проти рішення президента Джо Байдена не вводити санкції щодо російського газопроводу «Північний потік-2». Про це пише The Hill.

Круз заблокував затвердження десятка кандидатів на посади в Держдепартамент, зазначивши, що вони залишаться в підвішеному стані до наступного місяця, коли Сенат повернеться після літніх канікул. Незважаючи на всі спроби, сенатори-демократи не змогли переконати колег-республіканців продовжити роботу.

«Всі сенатори в цій палаті точно знають, чому ці кандидати не висунулися, і причина в тому, що адміністрація Байдена в даний час відкрито кидає виклик Конгресу Сполучених Штатів», – заявив Круз в середу на засіданні верхньої палати Конгресу.

Сенатор додав, що президент Росії Володимир Путін буде використовувати «Північний потік-2» для «зловмисних дій в Європі і в усьому світі».

Раніше у Сенаті рознесли угоду США та Німеччини щодо «Північного потоку-2».

Також Коболєв пояснив, чому США змінили свою позицію щодо «Північного потоку-2».

Нагадаємо, дев'ять країн вимагають зупинити «Північний потік-2».

Як відомо, польська держкомпанія PGNiG і її дочірня компанія PGNiG Supply & Trading відправили заявку до німецького регулятора BNetzA із вимогою включити їх до процедури сертифікації. Таким чином Польща може завадити реалізації російського газового проєкту у ЄС.

21 липня Німеччина і США оголосили про досягнення угоди по «Північному потоку-2». Відповідно до домовленості сторін, в разі спроб Росії «використовувати енергію в якості зброї або здійснити подальші агресивні дії проти України» Німеччина зобов'язується вжити заходів для обмеження експортних можливостей Росії. Крім того, Берлін повинен сприяти продовженню на 10 років угоди про транзит газу між Україною і Росією.