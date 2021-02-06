Будівництво «Північного потоку» відновилося у водах Данії

Керівництво проєкту запевняє, що отримало всі необхідні дозволи

У територіальних водах Данії почалося прокладання труб для російського газогону «Північний потік-2». Роботи виконуються російським кораблем «Фортуна».

Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на компанію-оператора проєкту.

У компанії додали, що усі роботи з укладання газопроводу проводяться відповідно до отриманих дозволів.

«Фортуна» прибула до місця будівництва трубопроводу 24 січня. Разом із російським судном вести укладання газопроводу у винятковій економічній зоні Данії буде судно постачання «Балтійський дослідник» і судно «Мурман», повідомило раніше датське морське управління,

Нагадаємо, будівництво «Північного потоку-2» зупинили майже рік тому після включення до військового бюджету США санкцій проти суден, що ведуть морське укладання труб. Це змусило швейцарського підрядника Allseas згорнути роботи на проєкті, який вже був завершений на 93%. Проєкт передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Будівництво проєкту відновили у грудні 2020 року у виключній економічній зоні Німеччини.

В січні новообраний голова Християнсько-демократичного союзу Німеччини Армін Лашет заявив, що арешт російського опозиціонера Олексія Навального не стане причиною для додаткових санкцій проти «Північного потоку-2».

Канцлер Німеччини Анжела Меркель заявила, що не підтримує екстериторіальних санкцій проти будівництва газогону, однак Німеччина буде продовжувати намагатися забезпечувати роль України для транзиту газу з РФ.

Президент Франції Еммануэль Макрон підтримав позиції німецького канцлера Ангели Меркель щодо необхідності завершення будівництва російського газопроводу «Північний потік-2».