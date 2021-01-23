В Німеччині не планують санкцій проти «Північного потоку» через арешт Навального

Новий голова ХДС планує зберегти лише санкції, повʼязані з анексією Криму

Голова Християнсько-демократичного союзу Німеччини Армін Лашет заявив, що поділяє позицію чинного уряду Німеччини по «Північному потоку-2», і вважає, що це питання не залежить від ситуації з опозиціонером Олексієм Навальним. Він також повідомив, що причин для скасування чинних антиросійських санкцій зараз немає.

«Напад на Олексія Навального слід засудити найрішучішим чином. Росія повинна ззатримувати злочинців замість того, щоб брати під варту Навального», - сказав Лашет в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Він закликав негайно звільнити Олексія Навального. «Але питання, чи буде газ надходити до нас по суші або по морю, не залежить від цього», – додав глава ХДС. Він нагадав, що Німеччина отримує газ з Росії на протязі 50 років і ця ситуація збережеться в «найближчому майбутньому».

«Ми будемо мати потребу і в доступному для огляду часу в газі, поки не зможемо покрити наші потреби в енергоносіях за рахунок поновлюваних джерел», – сказав Армін Лашет. За його словами, як і раніше спостерігаються «приховані і відкриті акти агресії з боку, де домінує Росія, на сході України». Пан Лашет зазначив, що в основному санкції були прийняті за «протизаконну анексію Криму».

«Що стосується Мінських домовленостей, то я б хотів бачити більше прогресу. У зв'язку з цим причини скасувати санкції зараз немає», – уточнив він і додав, що невизнання Криму російською територією залишається позицією Німеччини і Заходу.

16 січня делегати з'їзду ХДС обрали Арміна Лашета на посаду свого нового лідера, до цього партією майже два десятиліття керувала Ангела Меркель. Лашет раніше був прем'єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія.

Учора Володимир Зеленський повідомив, що встиг першим привітати наступника Ангели Меркель з обранням.