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    Росія відновила будівництво «Північного потоку-2»

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    <p>Добудову газопроводу веде російська баржа-трубоукладач &laquo;Фортуна&raquo;</p> - Росія відновила будівництво «Північного потоку-2»

    Добудову газопроводу веде російська баржа-трубоукладач «Фортуна»

    94% газопроводу «Північний потік-2» завдовжки 1234 км та вартістю 10 млрд євро вже завершено

    У Балтійському морі відновилися роботи з укладання труб для газопроводу «Північний потік-2».

    Про це повідомляє DW.

    Зазначається, що російське судно відновило роботи з укладання труб газопроводу «Північний потік-2» неподалік від данського острова Борнгольм.

    За інформацією компанії-оператора газогону, будівництво ведеться відповідно до отриманих раніше узгоджень. Добудову веде російська баржа-трубоукладач «Фортуна».

    «За даними порталу відстеження суден Marinetraffic, баржа перебуває приблизно за 28 кілометрів від данського острова Борнгольм», – уточнюється в повідомленні. Поруч із нею розташувалися ще кілька російських суден, які мають надати підтримку «Фортуні».

    Як повідомлялося, 94% газопроводу «Північний потік-2» завдовжки 1234 км та вартістю 10 млрд євро вже завершено.

    Раніше Сполучені Штати внесли до санкційного списку російський корабель-трубоукладач «Фортуна», задіяний у будівництві газопроводу «Північний потік-2»

    Днями новообраний голова Християнсько-демократичного союзу Німеччини Армін Лашет заявив, що арешт російського опозиціонера Олексія Навального не стане причиною для додаткових санкцій проти «Північного потоку-2».

    На думку посла України в Німеччина Андрія Мельника, продовження будівництва газогону «Північний потік-2» негативно впливає на політичний імідж Німеччини на міжнародній арені.

    Нагадаємо, дві нитки газопроводу «Північний потік-2» загальною проєктною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік Росія почала будувати у 2015 році. Газогін у 1220 кілометрів прокладається дном Балтійського моря ‒ від російського селища Усть-Луга до німецького Грайфсвальду ‒ паралельно з уже наявним «Північним потоком».

    Будівництво газопроводу призупинилося в грудні 2019 року через санкції США.

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      Теги: Росія енергетика будівництво Данія корабель Північний потік-2
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