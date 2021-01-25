Росія відновила будівництво «Північного потоку-2»

94% газопроводу «Північний потік-2» завдовжки 1234 км та вартістю 10 млрд євро вже завершено

У Балтійському морі відновилися роботи з укладання труб для газопроводу «Північний потік-2».

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що російське судно відновило роботи з укладання труб газопроводу «Північний потік-2» неподалік від данського острова Борнгольм.

За інформацією компанії-оператора газогону, будівництво ведеться відповідно до отриманих раніше узгоджень. Добудову веде російська баржа-трубоукладач «Фортуна».

«За даними порталу відстеження суден Marinetraffic, баржа перебуває приблизно за 28 кілометрів від данського острова Борнгольм», – уточнюється в повідомленні. Поруч із нею розташувалися ще кілька російських суден, які мають надати підтримку «Фортуні».

Нагадаємо, дві нитки газопроводу «Північний потік-2» загальною проєктною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік Росія почала будувати у 2015 році. Газогін у 1220 кілометрів прокладається дном Балтійського моря ‒ від російського селища Усть-Луга до німецького Грайфсвальду ‒ паралельно з уже наявним «Північним потоком».

Будівництво газопроводу призупинилося в грудні 2019 року через санкції США.