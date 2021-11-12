Бустерна вакцинація і щеплення дітей від Covid-19 зараз невчасні – ВООЗ

Дві країни світу досі не почали вакцинацію проти коронавірусу

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейсус засудив масове застосування бустерних доз і щеплення дітей від коронавірусу. Він підкреслив, що в країнах із низькими доходами люди все ще чекають перший укол вакцини. Про це йшлося на брифінгу глави ВООЗ.

«Немає сенсу вводити бустерні дози (від коронавірусу – ред.) здоровим дорослим людям або вакцинувати дітей, коли працівники охорони здоров'я, люди похилого віку та інші групи все ще чекають своєї першої дози», – сказав він.

Гебрейсус підкреслив, що щодня у світі застосовується у шість разів більше бустерних доз, ніж перших уколів у країнах із низькими доходами. Він назвав цю ситуацію скандалом, яка має бути припинена.

За його словами, додаткові дози вакцини від коронавірусу потрібні людям з ослабленим імунітетом.

Глава ВООЗ також повідомив, що на сьогодні у світі дві країни досі не почали вакцинацію від коронавірусу – Еритрея і Північна Корея.

Нагадаємо, ВООЗ допускає щорічну модифікацію вакцин від Covid-19.

Також стало відомо, що коронавірус атакує Європу: за тиждень смертність зросла на 10%.

Читайте також: