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    Бустерна вакцинація і щеплення дітей від Covid-19 зараз невчасні – ВООЗ

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    Гебрейсус назвав ситуацію із щепленням третьою дозою скандальною - Бустерна вакцинація і щеплення дітей від Covid-19 зараз невчасні – ВООЗ
    Гебрейсус назвав ситуацію із щепленням третьою дозою скандальною
    Фото з відкритих джерел

    Дві країни світу досі не почали вакцинацію проти коронавірусу

    Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейсус засудив масове застосування бустерних доз і щеплення дітей від коронавірусу. Він підкреслив, що в країнах із низькими доходами люди все ще чекають перший укол вакцини. Про це йшлося на брифінгу глави ВООЗ.

    «Немає сенсу вводити бустерні дози (від коронавірусу – ред.) здоровим дорослим людям або вакцинувати дітей, коли працівники охорони здоров'я, люди похилого віку та інші групи все ще чекають своєї першої дози», – сказав він.

    Гебрейсус підкреслив, що щодня у світі застосовується у шість разів більше бустерних доз, ніж перших уколів у країнах із низькими доходами. Він назвав цю ситуацію скандалом, яка має бути припинена.

    За його словами, додаткові дози вакцини від коронавірусу потрібні людям з ослабленим імунітетом.

    Глава ВООЗ також повідомив, що на сьогодні у світі дві країни досі не почали вакцинацію від коронавірусу – Еритрея і Північна Корея.

    Нагадаємо, ВООЗ допускає щорічну модифікацію вакцин від Covid-19.

    Також стало відомо, що коронавірус атакує Європу: за тиждень смертність зросла на 10%.

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    Теги: Північна Корея щеплення вакцинація ВООЗ
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    Бустерна вакцинація і щеплення дітей від Covid-19 зараз невчасні – ВООЗ