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    Верховна Рада закривається для невакцинованих нардепів та журналістів: розпорядження

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    До парламенту&nbsp;пускатимуть лише тих, хто вакцинувався від коронавірусу чи має негативний ПЛР-тест - Верховна Рада закривається для невакцинованих нардепів та журналістів: розпорядження
    До парламенту пускатимуть лише тих, хто вакцинувався від коронавірусу чи має негативний ПЛР-тест
    фото: glavcom.ua

    Наступного тижня до парламенту можна буде потрапити лише за наявності covid-документів

    Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження, яке встановлює заборону на відвідування будівлі парламенту без covid-документів. Про це повідомляє апарат Верховної Ради.

    «Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав розпорядження № 412 Про деякі заходи щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби», – сказано в повідомленні.

    Згідно з розпорядженням, до парламенту пускатимуть лише тих, хто вакцинувався від коронавірусу чи має негативний ПЛР-тест.

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    Верховна Рада закривається для невакцинованих нардепів та журналістів: розпорядження
    Верховна Рада закривається для невакцинованих нардепів та журналістів: розпорядження
    Верховна Рада закривається для невакцинованих нардепів та журналістів: розпорядження
    Верховна Рада закривається для невакцинованих нардепів та журналістів: розпорядження
    Верховна Рада закривається для невакцинованих нардепів та журналістів: розпорядження

    Раніше голова комітету парламенту з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький повідомляв, що близько 40% нардепів досі не вакцинувалися проти коронавірусу.

    До слова, у Раді просувають пропозицію зробити Covid-тести для нардепів безкоштовними.

    Крім того, Арахамія назвав трьох депутатів у парламенті, які заявляють, що не будуть вакцинуватись. Вони усі троє з монобільшості – Юрій Камельчук, Ліза Богуцька та Артем Дмитрук. Водночас на запитання, скільки зараз в парламенті невакцинованих депутатів, Арахамія зауважив, що інформація є лише по тих людях, які «надали дозвіл».

    До слова, нардепка від «Слуги народу» підтримала антивакцинаторів, які вийшли під парламент.

    Раніше російськомовна блогерка та депутатка від «Слуги народу» Ліза Богуцька також взялася підігрівати антивакцинаторські настрої в українському суспільстві.

    Ще «слуга» Камельчук відзначився скандальною заявою проти вакцинації. Юрій Камельчук в ефірі телеканалу «Наш» повідомляв, що не вірить в ефективність вакцин проти Covid-19, оскільки вважає цю хворобу «вигаданою».

    Раніше нардеп Радуцький зазначив, що затяті антивакцинатори зі «Слуги народу» вірять у чипування та не визнають коронавірус.

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    Теги: Верховна Рада депутат документи хвороби карантин щеплення журналіст вакцинація Руслан Стефанчук парламент коронавірус
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    Верховна Рада закривається для невакцинованих нардепів та журналістів: розпорядження