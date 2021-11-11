ВООЗ: у світі може виникнути дефіцит шприців

У 2022 році нестача шприців може досягти 2 млрд

Дефіцит шприців може затримати вакцинацію дітей або спонукати бідніші країни до небезпечного повторного використання голок

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що може виникнути глобальна нестача від 1 до 2 млрд шприців для вакцини від Covid-19 у 2022 році. Про це повідомляє Insider.

За даними організації, це може затримати вакцинацію дітей у всьому світі або спонукати бідніші країни до небезпечного повторного використання голок.

«Коли ви думаєте про кількість вакцинацій, які робляться як відповідь на пандемію, це не та зона, де ми можемо дозволити собі скорочення, брак або що-небудь, крім повної безпеки для пацієнтів і медичного персоналу», – заявила старша радниця ВООЗ з доступу до ліків і товарів для здоров'я Ліза Хедман.

Зазначається, що 2021 року вже зробили понад 6,8 млрд щеплень. Цю кількість можна порівняти з кількістю вироблених шприців.

У 2022 році нестача шприців може досягти 2 млрд.

До слова, Всесвітня організація охорони здоров’я занепокоєна загрозою спалахів небезпечної хвороби.

Нагадаємо, Україна перетнула позначку в 20 млн щеплень проти коронавірусу.

Раніше гендиректор американської компанії Pfizer Альберт Бурл заявив: вважає, що вакцинуватися від коронавірусу потрібно буде щорічно.

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