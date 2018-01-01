«Це провал»: Трамп відреагував на доповідь демократів у справі РФ

Меморандум демократів - це політичний і юридичний провал, вважає Трамп

Президент США Дональд Трамп розкритикував опублікований демократичною партією меморандум по «російському» розслідуванню, назвавши його провальним. Відповідну заяву Трамп розмістив у Twitter. «Меморандум демократів про зловживання стеженням, як відповідь зі свого боку, це політичний і юридичний провал. Він тільки підтверджує все



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Дональд Трамп

Меморандум демократів - це політичний і юридичний провал, вважає Трамп

Президент США Дональд Трамп розкритикував опублікований демократичною партією меморандум по «російському» розслідуванню, назвавши його провальним.

Відповідну заяву Трамп розмістив у Twitter.

«Меморандум демократів про зловживання стеженням, як відповідь зі свого боку, це політичний і юридичний провал. Він тільки підтверджує все те виявлене неподобство, що було зроблене в такий незаконний спосіб!» - заявив Трамп.

Напередодні комітет з розвідки Палати представників Конгресу США опублікував відредаговану службову записку демократів, в якій йдеться, що правоохоронні органи США діяли законно і професійно в ході «російського розслідування».

Нагадаємо, глава Білого дому раніше не дозволив публікацію меморандуму демократів у «російській справі», оскільки документ містить «багато пасажів, кваліфікованих як секретні».

Після цього Трамп порадив демократам переписати меморандум.

За тиждень до цього Трамп дозволив опублікувати секретний документ, підготовлений республіканцями. У ньому стверджувалося, що співробітники ФБР перевищували повноваження під час розслідування втручання РФ у президентські вибори в США.

Після цього сенатор Джон Маккейн заступився за ФБР: «Трамп лише зміцнює Путіна».

Також колишній віце-президент США Джозеф Байден вважає «катастрофою» ситуацію, що склалася в країні після розсекречування Трампом «доповіді Нуньєса» про методи роботи ФБР та начебто «зловживання» законодавством з боку цього органу. Байден вважає, що «Трамп робить все так, як хотів би Путін».

На початку лютого у Білому домі заявили про можливу відставку глави ФБР.