Демократи опублікували відредагований меморандум у «російській справі»

У службовій записці демократів вказується на законність дій ФБР, мін'юсту у справі РФ

Комітет з розвідки Палати представників Конгресу США опублікував відредаговану службову записку демократів, в якій йдеться, що правоохоронні органи США діяли законно і професійно в ході «російського розслідування». Про це повідомляє CNN. «Ця записка повинна покласти край будь-яким побоюванням, які могли з'явитися в



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Конгрес США

У службовій записці демократів вказується на законність дій ФБР, мін'юсту у справі РФ

Комітет з розвідки Палати представників Конгресу США опублікував відредаговану службову записку демократів, в якій йдеться, що правоохоронні органи США діяли законно і професійно в ході «російського розслідування».

Про це повідомляє CNN.

«Ця записка повинна покласти край будь-яким побоюванням, які могли з'явитися в американського народу щодо дій ФБР, міністерства юстиції за програмою стеження FISA («Акт про негласне спостереження з метою зовнішньої розвідки»), - заявив старший демократ розвідувального комітету Конгресу Адам Шифф.

Нагадаємо, глава Білого дому не дозволив публікацію меморандуму демократіву «російській справі», оскільки документ містить «багато пасажів, кваліфікованих як секретні».

Після цього Трамп порадив демократам переписати меморандум.

За тиждень до цього Трамп дозволив опублікувати секретний документ, підготовлений республіканцями. У ньому стверджувалося, що співробітники ФБР перевищували повноваження під час розслідування втручання РФ у президентські вибори в США.

Після цього сенатор Джон Маккейн заступився за ФБР: «Трамп лише зміцнює Путіна».

Також колишній віце-президент США Джозеф Байден вважає «катастрофою» ситуацію, що склалася в країні після розсекречування Трампом «доповіді Нуньєса» про методи роботи ФБР та начебто «зловживання» законодавством з боку цього органу. Байден вважає, що «Трамп робить все так, як хотів би Путін».

На початку лютого у Білому домі заявили про можливу відставку глави ФБР.