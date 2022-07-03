Чехія у вересні почне патрулювати небо Словаччини

У червні Словаччина попросила Чеську Республіку допомогти їй захистити повітряний простір

Чехія вже з вересня 2022 року почне патрулювати повітряний простір Словаччини. Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, передає CT24.

За його словами, Чехія допоможе сусідній країні, поки очікуються поставки американських винищувачів F-16, які повинні замінити експлуатовані досі Міг-29.

«Ми, безумовно, будемо допомагати. Я думаю, що це прекрасний приклад не тільки оборонного співробітництва, а й довіри. Ми будемо допомагати Словаччині, поки в її розпорядженні не з'являться нові літаки. І ми розраховуємо на те, що хтось знову нам допоможе, якщо у нас виникнуть проблеми», – додав він.

Варто зауважити, що у червні Словаччина попросила Чеську Республіку допомогти їй захистити повітряний простір, поки вона не отримає винищувачі F-16.

За словами прем'єр-міністра Словаччини, його країна потребує допомоги чеських бійців майже протягом року.

Нагадаємо, Словаччина може передати Україні винищувачі та танки.

Раніше також повідомлялося, що Словаччина повинна була відправити Україні 30 танків Т-72 і натомість отримати від Німеччини Leopard 2A4. Словаччині було запропоновано тільки 15 німецьких танків.

21 червня стало відомо, що ЗСУ отримали на озброєння німецькі гаубиці. Це вже 6-й вид артилерії 155-мм калібру, який посилює оборону України.

Раніше Німеччина показала детальний список озброєння, яке надасть Україні.



