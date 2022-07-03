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    Соціум

    Чехія у вересні почне патрулювати небо Словаччини

    Чехія патрулюватиме небо Словаччини доки країна не отримає&nbsp;винищувачі F-16 - Чехія у вересні почне патрулювати небо Словаччини
    Чехія патрулюватиме небо Словаччини доки країна не отримає винищувачі F-16
    фото із відкритих джерел

    У червні Словаччина попросила Чеську Республіку допомогти їй захистити повітряний простір

    Чехія вже з вересня 2022 року почне патрулювати повітряний простір Словаччини. Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, передає CT24.

    За його словами, Чехія допоможе сусідній країні, поки очікуються поставки американських винищувачів F-16, які повинні замінити експлуатовані досі Міг-29.

    «Ми, безумовно, будемо допомагати. Я думаю, що це прекрасний приклад не тільки оборонного співробітництва, а й довіри. Ми будемо допомагати Словаччині, поки в її розпорядженні не з'являться нові літаки. І ми розраховуємо на те, що хтось знову нам допоможе, якщо у нас виникнуть проблеми», – додав він.

    Варто зауважити, що у червні Словаччина попросила Чеську Республіку допомогти їй захистити повітряний простір, поки вона не отримає винищувачі F-16.

    За словами прем'єр-міністра Словаччини, його країна потребує допомоги чеських бійців майже протягом року.

    Нагадаємо, Словаччина може передати Україні винищувачі та танки.

    Раніше також повідомлялося, що Словаччина повинна була відправити Україні 30 танків Т-72 і натомість отримати від Німеччини Leopard 2A4. Словаччині було запропоновано тільки 15 німецьких танків.

    21 червня стало відомо, що ЗСУ отримали на озброєння німецькі гаубиці. Це вже 6-й вид артилерії 155-мм калібру, який посилює оборону України.

    Раніше Німеччина показала детальний список озброєння, яке надасть Україні.

    До слова, Україна отримає від Німеччини систему ППО, якої немає навіть у бундесвері.
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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Чехія у вересні почне патрулювати небо Словаччини