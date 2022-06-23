Чехія зупинила видачу віз росіянам та білорусам до 2023 року

Чеський уряд ухвалив рішення про зупинення видачі віз громадянам РФ, а пізніше і Білорусі

Заяви на надання права перебування в Чехії згідно з новим положенням закону, вважатимуться неприйнятними

Уряд Чеської Республіки затвердив пропозицію Міністерства закордонних справ щодо припинення видачі віз та видів на проживання громадянам РФ та білорусі до кінця березня 2023 року. Про це повідомляє Радіо Прага.

Після вторгнення в Україну російської армії чеський уряд ухвалив рішення про зупинення видачі віз громадянам РФ, а пізніше і Білорусі, за винятком випадків гуманітарного характеру.

У МЗС уточнили, що заяви на надання права перебування в Чехії, які будуть подані в дипломатичні представництва громадянами РФ та Білорусі, згідно з новим положенням закону, вважатимуться неприйнятними. Це означає, що їх не буде розглянуто.

«Цей крок має служити для захисту зовнішньополітичних інтересів Чеської Республіки у зв'язку зі збройним конфліктом на території України, викликаним вторгненням військ рф і підтриманим республікою Білорусь», – зазначає Міністерство закордонних справ.

Метою такого заходу є тиск на Росію та Білорусь з метою припинення вторгнення та забезпечення безпеки Чехії.

При цьому росіяни та білоруси й надалі можуть подавати заяви на подовження права на проживання, які розглядатимуться у стандартному режимі, обумовленому законом про перебування іноземців на території Чеської Республіки.

Нагадаємо, прикордонники змінили правила перевірки росіян на в'їзді в Україну. Як повідомлялося, росіянам, які намагаються оформити візу до Мексики, відмовляють українською мовою.