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    США відновлюють санкції щодо дев’яти білоруських компаній

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    Держдеп США відновлює санкції щодо дев&rsquo;яти білоруських компаній - США відновлюють санкції щодо дев’яти білоруських компаній
    Держдеп США відновлює санкції щодо дев’яти білоруських компаній
    Фото з відкритих джерел

    Вашингтон закликає Мінськ «негайно і безумовно» звільнити всіх незаконно затриманих і ув'язнених

    Держдеп США ухвалив рішення не продовжувати припинення санкцій проти дев'яти підприємств нафтохімічної галузі Білорусі, термін дії якої спливає 26 квітня 2021 року.

    Про це йдеться в заяві на сайті Державного департаменту США.

    «Держдеп США повністю підтримує сьогоднішнє оголошення міністерства фінансів щодо скасування генеральної ліцензії, пов'язаної з Білоруссю, і з приводу заснування 45-денного періоду для припинення співпраці (з потрапили під санкції компаніями)», – йдеться в заяві глави відомства Ентоні Блінкена.

    У пресрелізі Мінфіну США підкреслюється, що скасовується виключення з санкцій для наступних компаній: «Белнефтехим» і його представництва в США, відкритих акціонерних товариств «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Хімволокно», «Лакокраска», «Нафтан», «Полоцьк-Скловолокно», УП «Білоруський нафтовий торговий дім».

    До завершення 45-денного періоду 3 червня 2021 року дозволяються тільки ті операції з цими компаніями, які необхідні для завершення з ними співпраці.

    Вашингтон закликає Мінськ звільнити всіх незаконно затриманих і ув'язнених.

    Міністерство фінансів США частково зняло санкції з дев'яти білоруських підприємств нафтохімічної галузі в жовтні 2015 року.

    Нагадаємо, раніше США ввели санкції щодо російських технологічних компаній через кібератаки, а також проти причетних до окупації Криму. У Росії вже заявили, що відповідь Москви буде «невідворотною».

    Раніше повідомлялося, що США ввели санкції проти Росії через «шкідливу зовнішню діяльність». Зокрема, американській фінансовій сфері заборонили викуповувати російські облігації.

    Теги: Білорусь США санкції Вашингтон
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