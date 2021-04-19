США відновлюють санкції щодо дев’яти білоруських компаній

Вашингтон закликає Мінськ «негайно і безумовно» звільнити всіх незаконно затриманих і ув'язнених

Держдеп США ухвалив рішення не продовжувати припинення санкцій проти дев'яти підприємств нафтохімічної галузі Білорусі, термін дії якої спливає 26 квітня 2021 року.

Про це йдеться в заяві на сайті Державного департаменту США.

«Держдеп США повністю підтримує сьогоднішнє оголошення міністерства фінансів щодо скасування генеральної ліцензії, пов'язаної з Білоруссю, і з приводу заснування 45-денного періоду для припинення співпраці (з потрапили під санкції компаніями)», – йдеться в заяві глави відомства Ентоні Блінкена.

У пресрелізі Мінфіну США підкреслюється, що скасовується виключення з санкцій для наступних компаній: «Белнефтехим» і його представництва в США, відкритих акціонерних товариств «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Хімволокно», «Лакокраска», «Нафтан», «Полоцьк-Скловолокно», УП «Білоруський нафтовий торговий дім».

До завершення 45-денного періоду 3 червня 2021 року дозволяються тільки ті операції з цими компаніями, які необхідні для завершення з ними співпраці.

Вашингтон закликає Мінськ звільнити всіх незаконно затриманих і ув'язнених.

Міністерство фінансів США частково зняло санкції з дев'яти білоруських підприємств нафтохімічної галузі в жовтні 2015 року.

Нагадаємо, раніше США ввели санкції щодо російських технологічних компаній через кібератаки, а також проти причетних до окупації Криму. У Росії вже заявили, що відповідь Москви буде «невідворотною».

Раніше повідомлялося, що США ввели санкції проти Росії через «шкідливу зовнішню діяльність». Зокрема, американській фінансовій сфері заборонили викуповувати російські облігації.