Путін прийняв запрошення Байдена виступити на кліматичному саміті

Саміт 22-23 квітня проходитиме в онлайн-форматі. Путін планує виступити на ньому

Саміт 22-23 квітня проходитиме в онлайн-форматі. Путін планує виступити на ньому

Джо Байден ще в березні запросив президента РФ виступити на саміті

Кремль заявляє, що президент Росії Володимир Путін виступить цього тижня на онлайн-саміті зі змін клімату, організованому Сполученими Штатами.

Згідно з повідомленням, Володимир Путін озвучить «підходи Росії в контексті налагодження широкої міжнародної співпраці, спрямованої на подолання негативних наслідків глобальної зміни клімату», йдеться в заяві Кремля від 19 квітня.

Президент США Джо Байден минулого місяця запросив Путіна та інших світових лідерів на онлайн-саміт 22-23 квітня.

У березні, анонсуючи саміт, Білий дім заявляв, що його початок припаде на День Землі 22 квітня.

Джо Байден також запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна на саміт. Останній поки участь свою не підтверджував.

Додамо, що наразі відносини між Вашингтоном і Москвою вступили в нову фазу загострення, коли Байден оголосив про санкції проти Росії на тлі нарощування Росією військових сил уздовж кордону на сході України і в Криму. Адміністрація президента США Джо Байдена оцінює вплив нових санкцій на Росію і готова посилити їх, якщо Кремль не зможе стримати хакерські атаки та спроби втрутитися в політичний процес Сполучених Штатів.

Разом з тим, Фінляндія, Австрія та Швейцарія кажуть про готовність прийняти можливий саміт президентів США Джо Байдена і Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, Байден 13 квітня провів телефонну розмову з Путіним та запропонував найближчими місяцями зустрітися. Байден запевнив у підтримці територіальної цілісності України.