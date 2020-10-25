Через посилення карантину у центрі Риму відбулися заворушення



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Близько двохсот членів неофашистського угруповання Forza Nuova обстріляли петардами поліцейських

В результаті заворушень зайнялися кілька сміттєвих контейнерів

У центрі Рима в ході протестів проти посилення урядом карантину через Covid-19, близько двохсот членів неофашистського угруповання Forza Nuova обстріляли петардами поліцейських і підпалили кілька сміттєвих контейнерів. Про це повідомляє УНН з посиланням на La Repubblica.

«Сигналом став триколірний феєрверк, що вибухнув о 23:59 в небі над площею Пьяцца дель Пополо. Бойовики Forza Nuova, ультрас-неофашисти, закривають обличчя масками і викрикують звинувачення. Вони зібралися на центральній площі Рима в знак протесту проти «диктатури здоров’я і комендантської години», але відразу ж почалася провокація – запуск предметів і петард в поліцію, яка намагалася розігнати приблизно двісті людей», – йдеться в повідомленні.

В результаті заворушень зайнялися кілька сміттєвих контейнерів, було пошкоджено декілька автомобілів на сусідній площі Пьяццале Фламініо, звідки демонстранти були евакуйовані поліцією, спрямованої спочатку для захисту вулиць Віа дель Корсо і Віа дель Бабуїно, щоб уникнути актів насильства проти магазинів і бутиків.

Потім зіткнення продовжилися через Каррара до Міністерства військово-морського флоту. Кілька сміттєвих контейнерів були перекинуті на Віале Мадзіні в напрямку штаб-квартири Раі. Близько першої години ночі було затримано щонайменше 10 учасників протесту. Двоє поліцейських під час заворушень отримали поранення.

Також були зафіксовані безлади в районі площі Пьяцца Трілусса, коли група неофашистів запустила димові шашки. З Трастевере група людей перейшла міст Субліціо і рушила на площу П’яцца-дель-Емпоріо. Щонайменше 5 осіб було заарештовано через бійку на двох площах.

Нагадаємо, МОЗ повідомив про готовність регіонів до послаблення карантину.