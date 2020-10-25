У світі коронавірусом заразилися вже майже 43 млн людей



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Кількість померлих від коронавірусу зросла до 1 154 862 людей

Від початку пандемії одужало понад 31 млн людей

У світі станом на 25 жовтня коронавірусом заразилися вже 42 946 446 людей. Про це свідчать дані Worldometer.

Від початку пандемії одужало понад 31 673 006 осіб, а кількість померлих зросла до 1 154 862 людей.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (8 575 069), Індія (7 814 682), Бразилія (5 380 635), Росія (1 487 260), а також Франція (1 084 659), Аргентина (1 081 336) та Іспанія (1 046 132).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (224 886), Бразилії (156 903) та Індії (117 956).

В Україні за добу, 23 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7014 людей. Також відомо, що 2177 пацієнтів одужали, а 125 – померло від ускладнень. Загалом від початку пандемії станом на ранок 24 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 337410 людей, одужали 139755 осіб, летальних випадків – 6289 осіб.