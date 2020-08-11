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    У світі

    Через протести у Мінську закрили сім станцій метро

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    Через протести у Мінську закрили сім станцій метро - Через протести у Мінську закрили сім станцій метро
    Через протести у Мінську закрили сім станцій метро

    У Білорусі третій день тривають масові протести проти переобрання президентом Лукашенка

    З метою забезпечення безпеки у зв'язку з протестами в Мінську закрили сім станцій метро.

    Про це повідомляє видання TUT.By.

    «З метою забезпечення безпеки пасажирів у столичному метро буде заборонено рух деякими станцій, повідомили в пресслужбі метрополітену. С 18:15 припинено вхід-вихід пасажирів зі станцій метро «Площа Леніна», «Жовтнева», «Купаловська», «Немига», «Фрунзенська», «Молодіжна» та «Пушкінська». Потяги на цій станції не зупиняються», - йдеться в повідомленні.

    Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.

    У Білорусі 9 серпня пройшли вибори президента, які з перших днів виборчої кампанії супроводжувалися масовими протестами проти чинного лідера Олександра Лукашенка. У Мінську та інших містах 9 серпня акції протесту переросли в зіткнення протестувальників з силовиками і обернулися жорсткими затриманнями. Застосовувалися водомети, гумові кулі, сльозогінний газ і світлошумові гранати.

    Напередодні Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.

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