Центрвиборчком Білорусі оновив результати виборів



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Олександр Лукашенко перебуває на посаді президента Білорусі вже 26 років

За даними ЦВК лідирує чинний президент

Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.

Про це повідомляє видання TUT.by з посиланням на дані ЦВК.

Результати голосування такі:

Олександр Лукашенко - 80,08%;

Світлана Тихановьска - 10,09%;

Ганна Канопацька - 1,68%;

Андрій Дмитрієв - 1,21%;

Сергій Черечень - 1,15%;

Проти всіх - 4,6%.

Нагадаємо, як раніше повідомляв «Главком», Лукашенко набрав більше 80% голосів.

Увечері після голосування по всій країні спалахнули акції протесту, які розганяли за допомогою світлошумових гранат, сльозогінного газу і водометів. Затримано три тисячі чоловік, кілька десятків постраждали. Правозахисники повідомляли про одного загиблого.

ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

Зазначимо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала 84,5%.

Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».