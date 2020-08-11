Влада Литви готова надати притулок опозиціонерам з Білорусі



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Влада Литви висловила стурбованість діями білоруських служб через придушення протестів

Литва засудила придушення протестів у Білорусі

У зв'язку з протестами в Білорусі і тиском влади Литва готова надати притулок місцевим опозиціонерам. Вільнюс також готується до напливу політичних біженців.

Про це заявила міністр внутрішніх справ Литви Ріта Тамашуніене, передає пресслужба МВС.

«Ми уважно стежимо за ситуацією в Білорусі і підготували план на випадок збільшення кількості громадян Білорусі, які клопочуть про надання притулку в Литві. Особи, які подадуть клопотання про надання притулку і мають право на статус біженця, отримають такий притулок у нашій країні», - заявила Тамашуніене.

Вона також висловила стурбованість діями білоруських служб через придушення протестів.

«Представники білоруської опозиції вже не вперше раз шукають притулку в Литві. І якщо це відбудеться цього разу, як через політичні обставини, так і через можливі інші загрози, ми готові допомогти їм, поки у них не буде можливості благополучно повернутися додому», - додала міністр.

МВС Литви підкреслює, що в 2014 році також пропонувала притулок українським опозиціонерам.

Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.

У Білорусі 9 серпня пройшли вибори президента, які з перших днів виборчої кампанії супроводжувалися масовими протестами проти чинного лідера Олександра Лукашенка. У Мінську та інших містах 9 серпня акції протесту переросли в зіткнення протестувальників з силовиками і обернулися жорсткими затриманнями. Застосовувалися водомети, гумові кулі, сльозогінний газ і світлошумові гранати.

Напередодні Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.

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