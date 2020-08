Євродепутати пропонують ввести санкції щодо Білорусі

Депутати Європарламенту вважають, що санкції мають передбачати заборону на в'їзд в ЄС та замороження усіх активів

Група депутатів Європейського парламенту звернулась до керівництва ЄС із закликом запровадити санкції за фальсифікацію виборів та репресії у Білорусі.

Про це написав у Твітер литовський депутат Петрас Аустрявічус.

У зверненні депутати заявляють, що не визнають президентські вибори у Білорусі як вільні та легітимні.

«Білоруський режим перетнув червону лінію, застосувавши безпрецедентне насильство і обмежувальні заходи проти білоруських громадян, які вимагають свободи та демократичних змін», - сказано у заяві.

A group of #MEPs urge the #EU leadership to apply targeted sanctions against all perpetrators of the rigged elections, violence and repressions in #Belarus. pic.twitter.com/4teZYjIxC9