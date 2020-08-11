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    Євродепутати пропонують ввести санкції щодо Білорусі

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    <div class="ImageDescription-caption">Президент Білорусі Олександр Лукашенко голосує на чергових президентських виборах у країні, 9 серпня 2020 року</div> - Євродепутати пропонують ввести санкції щодо Білорусі
    Президент Білорусі Олександр Лукашенко голосує на чергових президентських виборах у країні, 9 серпня 2020 року
    Фото: EPA

    Депутати Європарламенту вважають, що санкції мають передбачати заборону на в'їзд в ЄС та замороження усіх активів

    Група депутатів Європейського парламенту звернулась до керівництва ЄС із закликом запровадити санкції за фальсифікацію виборів та репресії у Білорусі.

    Про це написав у Твітер литовський депутат Петрас Аустрявічус.

    У зверненні депутати заявляють, що не визнають президентські вибори у Білорусі як вільні та легітимні. 

    «Білоруський режим перетнув червону лінію, застосувавши безпрецедентне насильство і обмежувальні заходи проти білоруських громадян, які вимагають свободи та демократичних змін», - сказано у заяві.

    «Ми наполегливо закликаємо керівництво ЄС застосувати цілеспрямовані санкції проти усіх осіб, винних у фальсифікації виборів, насильстві та репресіях», - закликали євродепутати. 

    Вони підкреслили, що санкції мають включати не лише високопосадових осіб Білорусі та членів їхніх родин, але й посадовців середнього рівня репресивних структур і  ЦВК. 

    Євродепутати вважають, що санкції мають передбачати заборону на в'їзд в ЄС та замороження усіх активів, а також повинні тривати до проведення вільних і справедливих виборів у Білорусі.  

    Також вони закликають ЄС переглянути відносини з Білоруссю, зокрема зупинити переговори щодо пріоритетів двостороннього партнерства. «Білоруський режим у жодному разі не може отримувати вигоду від фінансової підтримки ЄС, - сказано у заяві. 

    Заяву підписали 23 депутати Європарламенту. Серед них - Віола фон Крамон-Таубадель, Радослав Сікорський, Анна Фотига та інші.

    Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.

    У Білорусі 9 серпня пройшли вибори президента, які з перших днів виборчої кампанії супроводжувалися масовими протестами проти чинного лідера Олександра Лукашенка. У Мінську та інших містах 9 серпня акції протесту переросли в зіткнення протестувальників з силовиками і обернулися жорсткими затриманнями. Застосовувалися водомети, гумові кулі, сльозогінний газ і світлошумові гранати.

    Напередодні Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.

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