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    Через виверження вулкана на острові Ява залинули 13 людей

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    Майже сто людей отримали травми через виверження вулкана в Індонезії - Через виверження вулкана на острові Ява залинули 13 людей

    Майже сто людей отримали травми через виверження вулкана в Індонезії

    Фото з відкритих джерел

    На острові тривають пошуково-рятувальні роботи

    Щонайменше 13 осіб загинули та тисячі змушені полишити свої домівки через виверження вулкана Семеру в індонезійській провінції Східна Ява. Про це повідомляє CNN.

    За останніми даними, оприлюдненими владою Індонезії, внаслідок виверження вулкана загинули 13 осіб, травмовані 98.

    У школах, мечетях та громадських будівлях регіону облаштовано евакуаційні центри.

    Тривають пошуково-рятувальні роботи, кількість зниклих безвісти уточнюється.

    Семеру, висота якого становить 3676 метрів, є найвищим вулканом Яви – найбільш населеного острова Індонезії.

    Нагадаємо, жителі індонезійського острова Ява змушені рятуватися від величезної хмари попелу, яку викинув вулкан Семеру. Він активний уже вдруге за місяць.

    Як відомо, виверження вулкана на іспанському острові Пальма почалося 19 вересня.

    27 вересня вулкан на Канарах перестав викидати попіл та лаву, проте за кілька годин знову активізувався.

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    Теги: вулкан
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    Через виверження вулкана на острові Ява залинули 13 людей