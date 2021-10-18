На Канарах скасували авіарейси через виверження вулкана

Вулкан розійшовся не на жарт

Вулканічна діяльність не має ніяких ознак ослаблення

Авіакомпанії скасували пасажирські рейси на острові Ла-Пальма на Канарських островах через виверження вулкана. Перельоти небезпечні через хмари попелу. Про це повідомляє Le Figaro.

Всього авіакомпанії скасували 38 авіарейсів 17 жовтня. Тільки чотири з 34 рейсів, запланованих на суботу, пройшли за планом.

Місцева авіакомпанія Binter заявила, що відновить роботу якомога швидше і як тільки умови дозволять безпечні польоти.

Також відомо, що 7 тис. осіб були евакуйовані з острова через виверження вулкана. Стихійне лихо не призвело до людських жертв, але принесло великі руйнування.

В цілому 750 гектарів і понад 1800 будівель були зруйновані цим виверженням вулкана, яке, згідно з новими оцінками Європейської системи геопросторових вимірювань Copernicus, не має ніяких ознак ослаблення.

«Ми знаходимося у владі вулкана, тільки він може вирішити, коли все закінчиться», – заявив глава регіонального уряду Ангел Віктор Торрес.

Нагадаємо, що острів Ла-Пальма влада оголосила зоною лиха. Це означає, що людям, постраждалим від виверження вулкана, нададуть матеріальну допомогу і підтримку.

Як відомо, на іспанському острові Пальма, де відбувається виверження вулкана, тисячі людей змушені ізолюватися через забруднення повітря.

Нагадаємо, виверження вулкана на іспанському острові Пальма почалося 19 вересня.

27 вересня вулкан на Канарах перестав викидати попіл та лаву, проте за кілька годин знову активізувався.

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