На острові Ява знову прокинувся вулкан (відео)

Влада встановила заборонену зону за 5 км від кратера після виверження

Жителі індонезійського острова Ява змушені рятуватися від величезної хмари попелу, яку викинув вулкан Семеру. Він активний уже вдруге за місяць. Про це пише BBC.

За словами очевидців, вулканічний попіл закрив сонце у двох районах острова. Влада переконує, що постраждалих наразі немає, триває евакуація.

Виверження сталося приблизно о 14:30 за місцевим часом. Влада встановила заборонену зону за 5 км від кратера після виверження.

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BPBD Provinsi Jatim dan BPBD Lumajang telah menuju lokasi untuk melakukan assesment dan evakuasi warga di sekitar Gunung Semeru. Silahkan mention jika ada yang dilokasi@PRB_BNPB pic.twitter.com/DYj8qIW23u — jogjaupdate.com (@JogjaUpdate) December 4, 2021

Консультативний центр вулканічного попелу (VAAC) в Дарвіні (Австралія) повідомив, що попіл, схоже, дрейфував на південний захід над Індійським океаном. VAAC консультує авіаційну галузь щодо місцеперебування та переміщення потенційно небезпечного вулканічного попелу.

Kondisi erupsi Semeru saat ini. Silahkan mention jika ada yg dilokasi pic.twitter.com/5nnvqyoVJg — PRB Indonesia BNPB (Disaster Risk Reduction) (@PRB_BNPB) December 4, 2021

Авіакомпанії попередили про хмару попелу, яка здійнялася до 15 кілометрів заввишки. Експерти наголошують, що попіл, який твердне на холодніших частинах двигунів літаків, може порушити повітряний потік, що своєю чергою може призвести до зупинки або повного поламання двигунів.

Mt. Semeru, East Java, Indonesia, this afternoon pic.twitter.com/ln4sGtEMdj — DARYONO BMKG (@DaryonoBMKG) December 4, 2021

Попіл також впливає на огляд пілотів і може вплинути на якість повітря в кабіні, через що без кисневих масок не обійтися.

Як відомо, виверження вулкана на іспанському острові Пальма почалося 19 вересня.

27 вересня вулкан на Канарах перестав викидати попіл та лаву, проте за кілька годин знову активізувався.

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