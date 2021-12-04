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    На острові Ява знову прокинувся вулкан (відео)

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    Вулкан Семеру активний уже вдруге за місяць - На острові Ява знову прокинувся вулкан (відео)
    Вулкан Семеру активний уже вдруге за місяць
    фото: @NewsForAllUK

    Влада встановила заборонену зону за 5 км від кратера після виверження

    Жителі індонезійського острова Ява змушені рятуватися від величезної хмари попелу, яку викинув вулкан Семеру. Він активний уже вдруге за місяць. Про це пише BBC.

    За словами очевидців, вулканічний попіл закрив сонце у двох районах острова. Влада переконує, що постраждалих наразі немає, триває евакуація.

    Виверження сталося приблизно о 14:30 за місцевим часом. Влада встановила заборонену зону за 5 км від кратера після виверження.

    Консультативний центр вулканічного попелу (VAAC) в Дарвіні (Австралія) повідомив, що попіл, схоже, дрейфував на південний захід над Індійським океаном. VAAC консультує авіаційну галузь щодо місцеперебування та переміщення потенційно небезпечного вулканічного попелу.

    Авіакомпанії попередили про хмару попелу, яка здійнялася до 15 кілометрів заввишки. Експерти наголошують, що попіл, який твердне на холодніших частинах двигунів літаків, може порушити повітряний потік, що своєю чергою може призвести до зупинки або повного поламання двигунів.

    Попіл також впливає на огляд пілотів і може вплинути на якість повітря в кабіні, через що без кисневих масок не обійтися.

    Як відомо, виверження вулкана на іспанському острові Пальма почалося 19 вересня.

    27 вересня вулкан на Канарах перестав викидати попіл та лаву, проте за кілька годин знову активізувався.

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    Теги: вулкан Twitter повітря влада евакуація
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    На острові Ява знову прокинувся вулкан (відео)