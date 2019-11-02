Червоний Хрест і «Лікарі без кордонів» відмовилися відвідувати українських бранців у в’язницях Росії



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Вони не хочуть образити росіян, бо тоді не зможуть працювати на їхній території – Супрун

Міжнародні гуманітарні організації відмовлялися відвідувати українських політв’язнів, незаконно утримуваних РФ у в’язницях.

Про це 1 листопада 2019 року на Львівському безпековому форумі заявила колишня в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, повідомляє Цензор.НЕТ.

«Коли я була виконувачем обов’язків міністра, то ми писали дуже багато разів у міжнародні організації: в Червоний Хрест, «Лікарі без кордонів», Amnesty International. Ми просили, щоб вони відвідували наших полонених у російських в’язницях. Вони відмовлялися. І мені в приватному порядку сказали, що вони не хочуть образити росіян, бо тоді не зможуть працювати на їхній території. Це дуже негативне явище. Я б хотіла, щоб наші іноземні гості розуміли, що Червоний Хрест і «Лікарі без кордонів» відмовилися відвідувати наших полонених. Коли у своїх державах будете вирішувати, чи давати їм гроші, подумайте про це», – зазначила вона.

Львівський безпековий форум на тему: «Росія в Європі: старі помилки і нові виклики» відбувся 31 жовтня-1 листопада в інформаційно-культурному центрі ім. Андрея Шептицького Українського католицького університету у Львові.

У форумі беруть участь понад 200 експертів і чиновників із понад 10 країн світу: США, Великої Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини тощо.

Нагадаємо, мешканці прифронтового Золотого просять більше не засипати їх допомогою.