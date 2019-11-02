Система придушення пропагандистського мовлення використовується малоефективно, – експерти



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Фото: Wallpaperscraft.com

Про унікальну систему знову згадали після зміни влади, однак зараз вона працює лише «плямами»

Про унікальну систему знову згадали після зміни влади, однак зараз вона працює лише «плямами»

Україна може глушити аналоговий та цифровий телерадіосигнали, що йдуть з окупованих територій і несуть кремлівську пропаганду. У квітні 2018 р. була запущена комплексна система інформаційної протидії «Серпанок». Однак зараз її використання не настільки ефективне, як могло би бути.

Про це пишуть у статті для DT.UA оглядачі відділу міжнародної політики Володимир Кравченко і Тетяна Силіна.

Як казав тодішній секретар РНБОУ Олександр Турчинов, уздовж всієї лінії розмежування почала діяти високоефективна технологічна система, що дозволяє «повністю блокувати аналогове і цифрове телерадіомовлення, трансльоване з російської території і з окупованої Росією території України», «разом із тим технологічний комплекс, розроблений національними виробниками, блокуючи російський сигнал, не буде перешкоджати українському телерадіомовленню».

Обладнання було розроблене українськими волонтерами і військовими. Кошти на його закупівлю і установку виділив Кабінет міністрів із Резервного фонду за зверненням РНБОУ. За інформацією джерел, на цю систему Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України витратила близько 100 млн грн. Система пройшла випробування у Покровську (причому фахівці, які займалися тестуванням «Серпанка», звернули увагу, що саме на цей період у Покровську довелося помітне почастішання відключень електроенергії компанією «ДТЕК Донецькобленерго» із бізнес-імперії Ріната Ахметова).

Через п’ять місяців роботи «Серпанка» тодішній перший віце-спікер ВРУ Ірина Геращенко після візиту в Авдіївку повідомила, що система придушення ворожого мовлення покриває понад 180 населених пунктів поблизу лінії зіткнення і глушить мовлення понад 20 російських пропагандистських каналів і «ТВ-смітників бойовиків».

Держспецзв’язку передала «Серпанок» на озброєння військовим, система працювала деякий час, після чого про неї майже забули, залишивши покриватися пилом. Лише після зміни владної команди про унікальну систему знову згадали. Однак нині вона, як стверджують джерела, працює лише «плямами», не відповідає технічному завданню, і її використання далеко не таке ефективне, як могло би бути.

За свідченням експертів, система «Серпанок» вже довела свою ефективність, і технологічних проблем для придушення ворожих сигналів сьогодні в Україні немає.

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