Посольство США нагадало Україні про справи Гонгадзе і Шеремета



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Справа про вбивство Павла Шеремета, який загинув три роки тому, досі не розкрита

Посольство США вимагає від РФ негайно звільнити затриманих українських журналістів

Посольство США в Україні закликає розслідувати справи щодо вбивства Георгія Гонгадзе, Павла Шеремета та інших українських журналістів. Про це йдеться у заяві посольства США у Facebook.

«В Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів, ми разом з українським народом закликаємо до справедливості стосовно сімей Георгія Гонгадзе, Павла Шеремета та інших журналістів, які трагічно втратили життя, сміливо шукаючи правди», - сказано в заяві.

Крім того, посольство США закликає Росію та сили, які вона підтримує, негайно звільнити українських журналістів, несправедливо затриманих за роботу на сході України та у Криму.

Нагадаємо, Павло Шеремет був убитий в центрі Києва 20 липня 2016 року. Злочин залишається нерозкритим. Журналіста поховали в Мінську. За даними слідчих, зловмисники закріпили вибухівку на днище авто, за кермом якого був Шеремет. Також було повідомлено про те, що для вбивства відомого білоруського журналіста зловмисники використовували елементи протипіхотної міни МОН-50.

У липні 2019 року поліція озвучила кілька версій вбивства Шеремета.

Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області був виявлений обезголовлений труп, який, за висновками експертів, міг належати журналістові.

У 2009 році в Київській області знайдено останки черепа, які, за заявою Генпрокуратури, належать Гонгадзе.

За вбивство Георгія Гонгадзе засуджено до довічного ув'язнення колишнього керівника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача та засуджено до різних строків позбавлення волі колишніх співробітників міліції Миколу Протасова (13 років позбавлення волі, помер у тюрмі), Валерія Костенка та Олександра Поповича (по 12 років позбавлення волі).

66-річний Пукач змінив показання і продовжує подавати апеляції до суду. Він також подав касацію, щоб йому змінили вирок з довічного ув’язнення на 15 років. У 2018 році Пукачу на прохання адвокатів перерахували строк за законом Савченко. Якщо суд задовольнить касацію, Пукач може вийти на свободу.

Бойовики підтримуваного Росією угруповання «ДНР» 22 жовтня оголосили про «засудження» українського журналіста Станіслава Асєєва до «15 років позбавлення волі з позбавленням права займатися журналістською діяльністю терміном на два роки і шість місяців, з обмеженням свободи терміном на один рік, з відбуванням покарання в колонії суворого режиму».

Автор колонок для проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії Станіслав Асєєв (Васін) перебуває в ув’язненні підконтрольного Росії угруповання «ДНР», за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше угруповання «ДНР» визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України.