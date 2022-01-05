КНДР запустила невідомий снаряд у бік моря

Запуск відбувся після того, як лідер Кім Чен Ин пообіцяв подальше посилення військового потенціалу

Північна Корея випустила невідомий снаряд у бік своїх східних вод. Міністерство оборони Японії заявило, що Північна Корея випустила, ймовірно, ракету, пише AP.

Інших подробиць у японському міністерстві не розголошують.

Запуск відбувся після того, як лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на зборах правлячої партії минулого тижня пообіцяв подальше посилення військового потенціалу.

Як зазначається, це перший подібний запуск з тих пір, як Північна Корея випробувала серію нових видів зброї, зокрема балістичні ракети, з вересня по листопад 2021 року.

1 січня Кім Чен Ин назвав 2022-й роком «великої смертельної битви». До слова, у жовтні Кім Чен Ин пообіцяв побудувати «непереможну армію».

Наприкінці вересня Північна Корея заявила про успішне випробування гіперзвукової ракети.

Раніше комітет очільників штабів Південної Кореї заявляв про пуск Північною Кореєю в бік Японського моря невпізнаної ракети.

Нагадаємо, південнокорейські військові заявили, що 15 вересня зі сторони Північної Кореї були запущені ракети невпізнаваного типу. Розвідка Південної Кореї та США наразі аналізують додаткову інформацію про запуск ракет.

Раніше стало відомо, що Північна Корея випробувала нову крилату ракету великої дальності.

Запущені крилаті ракети великої дальності пролетіли «протягом 7 580 секунд» траєкторіями над територією та територіальними водами КНДР і вразили цілі на відстані 1,5 тис. км.

Також повідомлялося, що Південна Корея розробить «залізний купол» для захисту від КНДР. «Купол» призначений для виявлення, ідентифікації та знищення вхідних загроз, таких як ракети малої дальності, артилерійські снаряди та безпілотні літальні апарати.