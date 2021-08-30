Число загиблих від Covid-19 у всьому світі перевищило 4,5 млн осіб

Кількість підтверджених випадків інфікування перевищує 216 млн чоловік

За даними університету Джона Гопкінса жертвами коронавірусу по всьому світу з початку пандемії стали понад 4,5 млн осіб. Про це повідомляється на сайті університету.

Згідно зі статистикою, яку веде університет, в даний час через зараження SARS-CoV-2 всього в світі померло 4 500 135 осіб. Кількість підтверджених випадків інфікування перевищує 216 млн чоловік.

Статистика університету заснована на повідомленнях влади країн, публікацій в ЗМІ та інформації з інших відкритих джерел.

Раніше група вчених з Нідерландів проаналізувала статистику захворюваності Covid-19 серед великої групи вакцинованих медичних працівників і виявила, що після проходження повного курсу відсоток хворих склав менше одного відсотка. При цьому у всіх випадках захворювання був виявлений «дельта» -штамм коронавіруса.

Нагадаємо, штам «Дельта» вперше знайшли восени 2020 року в Індії, він вважається більш заразним, ніж попередні виявлені мутації коронавірусу. Пізніше цей штам потрапив в Україну і забрав кілька життів.

Раніше повідомлялося, що ЮНІСЕФ доставив в Україну 188 370 доз вакцини Comirnaty від Covid-19 виробництва Pfizer-BioNTech. Вакцина надійшла до нашої країни у суботу, 28 серпня.

Ці дози разом із розчинником для розведення вакцини Україні надав уряд США через ініціативу Covax.

Як повідомлялося, за минулу добу в Україні проти коронавірусної хвороби вакцинували 166551 людину. Протягом дня працювали 1023 мобільні бригади, 2934 пункти щеплення та 340 центрів вакцинації.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 1906 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 134, медпрацівників – 40. Також за минулу добу госпіталізовано – 772 особи, летальних випадків – 34, одужало – 685 осіб.