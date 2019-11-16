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    У світі

    У Великій Британії намагалися вкрасти картини Рембрандта

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    <p>З лондонської галереї намагалися вкрасти дві картини Рембрандта&nbsp;</p> - У Великій Британії намагалися вкрасти картини Рембрандта

    З лондонської галереї намагалися вкрасти дві картини Рембрандта 

    Фото: Evening Standard

    Поліція Лондона завадила зловмисникам винести полотно

    З Далічської картинної галереї в Лондоні намагалися винести дві картини Рембрандта.

    Про це повідомляє Evening Standart.

    Згідно з повідомленням, 13 листопада, о 23:30 за місцевим часом (01:30 за київським часом) в галереї спрацювала охоронна сигналізація і на місце швидко прибули офіцери поліції. Один з них вирушив за злочинцем, але той розпорошив офіцерові в обличчя невідому речовину.

    Затримати зловмисників не вдалося.

    Зазначається, що обидві картини були знайдені в різних місцях галереї. Зараз вони перебувають під цілодобовою охороною, щоб поліція могла провести необхідні слідчі дії.

    На виставці «Світло Рембрандта» представлено 35 робіт голландського художника.

    Нагадаємо, раніше у Британії викрали туалет з чистого золота, який був встановлений у колишньому будинку Вінстона Черчилля.

    кримінал Велика Британія поліція
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