У Великій Британії намагалися вкрасти картини Рембрандта



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З лондонської галереї намагалися вкрасти дві картини Рембрандта Фото: Evening Standard

Поліція Лондона завадила зловмисникам винести полотно

З Далічської картинної галереї в Лондоні намагалися винести дві картини Рембрандта.

Про це повідомляє Evening Standart.

Згідно з повідомленням, 13 листопада, о 23:30 за місцевим часом (01:30 за київським часом) в галереї спрацювала охоронна сигналізація і на місце швидко прибули офіцери поліції. Один з них вирушив за злочинцем, але той розпорошив офіцерові в обличчя невідому речовину.

Затримати зловмисників не вдалося.

Зазначається, що обидві картини були знайдені в різних місцях галереї. Зараз вони перебувають під цілодобовою охороною, щоб поліція могла провести необхідні слідчі дії.

На виставці «Світло Рембрандта» представлено 35 робіт голландського художника.

Нагадаємо, раніше у Британії викрали туалет з чистого золота, який був встановлений у колишньому будинку Вінстона Черчилля.