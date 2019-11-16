У Великій Британії намагалися вкрасти картини Рембрандта
З лондонської галереї намагалися вкрасти дві картини Рембрандта
Поліція Лондона завадила зловмисникам винести полотно
З Далічської картинної галереї в Лондоні намагалися винести дві картини Рембрандта.
Про це повідомляє Evening Standart.
Згідно з повідомленням, 13 листопада, о 23:30 за місцевим часом (01:30 за київським часом) в галереї спрацювала охоронна сигналізація і на місце швидко прибули офіцери поліції. Один з них вирушив за злочинцем, але той розпорошив офіцерові в обличчя невідому речовину.
Затримати зловмисників не вдалося.
Зазначається, що обидві картини були знайдені в різних місцях галереї. Зараз вони перебувають під цілодобовою охороною, щоб поліція могла провести необхідні слідчі дії.
На виставці «Світло Рембрандта» представлено 35 робіт голландського художника.
Нагадаємо, раніше у Британії викрали туалет з чистого золота, який був встановлений у колишньому будинку Вінстона Черчилля.