Спецоперація у Києві. Поліція штурмом взяла квартиру і затримали 17 осіб



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Фото відділу комунікації поліції Києва

Люди в масках захопили квартиру на проспекті Героїв Сталінграда і забарикадувалися

У Києві спецпризначенці поліції затримали 17 чоловіків у балаклавах, які забарикадувалися в квартирі в Оболонському районі.

Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

«У київську поліції надійшло повідомлення, що невідомі захопили приміщення, розташоване на проспекті Героїв Сталінграда. На місці події потерпіла розповіла правоохоронцям, що почула галас у коридорі, після чого вхідні двері відчинилися і в квартиру забігло близько двадцяти чоловіків у масках. Невідомі виштовхнули з будинку господарку з дочкою і закрилися зсередини», – йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановили, що вже два роки тривають судові процеси щодо грошового зобов’язання, а цій родині неодноразово погрожували. Надалі борг передали третім особам, але жодних документів про примусове виселення не було.

Переговори з чоловіками в квартирі були безрезультатними, зазначили в пресслужбі. Тому спецпризначенцям довелося штурмом брати приміщення. Всіх, хто був усередині, затримали і доставили у відділення поліції.

«Крім того, після затримання правопорушників у господині квартири та її дочки зникли ювелірні прикраси та цінні речі», – додали в поліції.

Інформацію про подію занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356 (самоправство) і ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на термін до шести років.

Напередодні повідомлялося, що у Києві затримали групу колекторів. Двоє учасників банди виявилися експравоохоронцями.