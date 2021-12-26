Британія пропонує іноземцям візу на рік: кого кличуть на роботу

Візи розпочнуть роздавати вже у 2022 році

У Британії нестача кадрів у секторі соціальної допомоги через пандемію коронавірусу.

Пропонуватимуть 12-місячну візу доглядальницям з інших країн. Про це пише Reuters.

Зазначається, що візи розпочнуть роздавати вже в наступному році й діятимуть вони протягом року.

Мінімальна зарплата починається від $27 тис. 445 за рік.

Нагадаємо, «Омікрон» став домінуючим штамом у Великій Британії.

Раніше у Лондоні оголосили надзвичайну ситуацію через штам «Омікрон».

За даними профспілки Road Haulage Association, в Сполученому Королівстві наразі не вистачає близько 100 тисяч водіїв великовантажних автомобілів. Саме через це останнім часом полиці супермаркетів по всій країні раз у раз виявлялися порожніми, а водії стикалися з нестачею палива на заправках.

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