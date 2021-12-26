Британія пропонує іноземцям візу на рік: кого кличуть на роботу
Візи розпочнуть роздавати вже у 2022 році
У Британії нестача кадрів у секторі соціальної допомоги через пандемію коронавірусу.
Пропонуватимуть 12-місячну візу доглядальницям з інших країн. Про це пише Reuters.
Зазначається, що візи розпочнуть роздавати вже в наступному році й діятимуть вони протягом року.
Мінімальна зарплата починається від $27 тис. 445 за рік.
Нагадаємо, «Омікрон» став домінуючим штамом у Великій Британії.
Раніше у Лондоні оголосили надзвичайну ситуацію через штам «Омікрон».
За даними профспілки Road Haulage Association, в Сполученому Королівстві наразі не вистачає близько 100 тисяч водіїв великовантажних автомобілів. Саме через це останнім часом полиці супермаркетів по всій країні раз у раз виявлялися порожніми, а водії стикалися з нестачею палива на заправках.