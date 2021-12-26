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    Майже половина британців зізналися, що почуваються самотніми на Різдво

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    Дослідження OnePoll: кожен другий британець зізнався на самоті на Різдво - Майже половина британців зізналися, що почуваються самотніми на Різдво
    Дослідження OnePoll: кожен другий британець зізнався на самоті на Різдво
    фото з відкритих джерел

    Вісім мільйонів людей у Великій Британії, тобто кожен шостий, змушені провести свята наодинці

    Різдво є самотнім святом для жителів Великобританії. Про це свідчать результати дослідження OnePoll, пише studyfinds.

    У ході опитування з'ясувалося, що майже кожен другий – 49% респондентів – упевнений, що був би більш натхненним святом, якби був у стосунках.

    Загалом 34 відсотки неодружених кажуть, що вони проводять більше часу вдома наодинці в зимові місяці.

    Чверть опитаних розповіли, що на Різдво їх найчастіше запитують, чи є у них партнер.

    Кожному п'ятому запитують, чи не збирається він знайти собі пару.

    Вісім мільйонів людей у Великій Британії, тобто кожен шостий, змушені провести Різдво на самоті. Насамперед це обумовлено епідеміологічною ситуацією – люди ізолюються, щоб не заразити друзів та родичів.

    Нагадаємо, напередодні Єлизавета II виголосила різдвяну промову.

    У різдвяному телезверненні до нації в суботу королева поділилася своїми переживаннями після смерті чоловіка герцога Единбурзького Філіпа, а також вказала на важливість об’єднання сімей.

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    Теги: соцопитування Велика Британія Різдвяні свята
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    Майже половина британців зізналися, що почуваються самотніми на Різдво