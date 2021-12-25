Єлизавета II виголосила різдвяну промову: деталі

Промова королеви була пронизана даниною пам'яті її чоловікові, який помер у 2021 році

Королева присвятила виступ пам'яті свого чоловіка, герцога Единбургського

Королева Великої Британії Єлизавета II у різдвяному телезверненні до нації в суботу поділилася своїми переживаннями після смерті чоловіка герцога Единбурзького Філіпа, а також вказала на важливість об’єднання сімей, інформує Royal Family .

«Хоча для багатьох Різдво – це час великого щастя і хороших веселощів, для тих, хто втратив своїх коханих, це може бути важким святом. Цього року я особливо розумію, чому. Однак протягом декількох місяців із моменту смерті мого дорого Філіпа мене втішали теплі повідомлення з усіх куточків країни і з різних частин світу, в яких висловлювалася вдячність за те, що він зробив. Його сприйняття своєї служби, інтелектуальна цікавість і здатність вичавити задоволення із будь-якої ситуації – він був нестримний. Вогонь в його очах, наповнених пустощами, був настільки ж яскравий у кінці його життя, як і при нашій першій зустрічі», – сказала 95-річна монархиня, виступ якої транслювався по телебаченню.

The Queen's 2021 Christmas Speech Автор: The Royal Family Channel

«Але життя, зрозуміло, складається як зі знайомств, так і з прощань. Я і моя сім’я дуже сумуємо за ним. Я знаю, що він також сильно хотів, щоб ми насолоджувалися Різдвом. Ми відчували його присутність, як мільйони людей по всьому світу, коли готувалися до Різдва», – зазначила Єлизавета II, яка в пам’ять про принца Філіпа приколола на червону сукню роботи британського модельєра Анджели Келлі брошку у вигляді сапфірової хризантеми. Саме цю прикрасу майбутня королева носила під час медового місяця у листопаді 1947 року, яку пара провела в маєтку Броадлендс на південному сході Англії.

Крім того, Її Величність розмістила на столі, за яким вона сиділа під час звернення до нації, спільну фотографію із чоловіком, зроблену в 2007 році в Броадлендс, куди вони приїхали, щоб відзначити 60-річчя медового місяця.

Сам виступ Єлизавети II було записано в білій вітальні у Віндзорському замку, де монархиня другий рік поспіль проводить Різдво, відмовившись в умовах пандемії коронавірусу від традиційної поїздки у королівський маєток Сандрінгем на сході Англії.

Єлизавета II у телезверненні окремо зупинилася на тому значенні, яке має Різдво в контексті об’єднання сімей.

«Через ковід ми знову не можемо святкувати так, як нам би хотілося, але ми все одно маємо можливість насолодитися багатьма щасливими традиціями. Будь то спів різдвяних пісень, якщо мелодія знайома, або прикраса ялинки, отримання та вручення подарунків і перегляд фільмів, кінцівка яких нам відома. Не дивно, що сім’ї так часто шанують свої різдвяні ритуали», – сказала вона.

Її Величність у ході виступу також звернула увагу на необхідність прояву особливої турботи по відношенню до дітей, які здатні дивитися на світ іншим, незамутненим поглядом.

«Вони навчають нас, що народження – це поява чогось нового з нескінченним потенціалом. Це сенс різдвяної історії, який робить її настільки універсально привабливою», – зазначила монарх.

Єлизавета II висловила надію, що платиновий ювілей (70 років) перебування на троні, який відзначатиметься у наступному році, «стане можливістю для всіх людей розділити почуття спільності один з одним» і приводом «дивитися у майбутнє з упевненістю».

Раніше повідомлялося, що королева Великої Британії Єлизавета II порушить багаторічну традицію та проведе Різдво не в Сандрінгемському палаці, який розташований в Норфолку.

Рішення королеви пов'язане зі стрімким поширенням в Британії штаму «Омікрон».

Читайте також: