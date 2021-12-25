Озброєний чоловік намагався проникнути у Віндзорський замок

Королева скасувала традиційне святкування у Сандрінгемському палаці у Норфолку з огляду на поширення «Омікрону»

У резиденції святкує Різдво Єлизавета ІІ

Озброєного чоловіка заарештували після спроби потрапити до Віндзорського замку, де королева Великої Британії Єлизавета ІІ відзначає Різдво зі своєю родиною. Про це повідомляє The Guardian.

За даними поліції, 19-річного чоловіка із Саутгемптона заарештували за підозрою у проникненні на територію замку та у володінні зброєю. Водночас зазначається, що зловмисник не встиг потрапити до палацу.

Наразі він залишається під вартою. За фактом інциденту розпочато розслідування.

Зазначається, що членів королівської сім'ї було поінформовано про те, що сталося, їм нічого не загрожує.

Британська королева Єлизавета II святкує цьогорічне Різдво у Віндзорському замку. Раніше вона скасувала традиційне святкування у Сандрінгемському палаці у Норфолку з огляду на ситуацію щодо поширення штаму коронавірусу «Омікрон» у країні.

Цьогорічне Різдво стало першим, яке британська королева проведе без свого чоловіка принца Філіпа, який пішов із життя у квітні цього року у віці 99 років.

Нагадаємо, сьогодні Єлизавета II виголосила різдвяну промову: деталі.

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