Королева Єлизавета почала передавати владу принцу Чарльзу, – британський історик

Останнім часом принц часто підміняє матір під час заходів

Історик Ед Оуенс, який вивчає британську монархію, вважає, що вже розпочато процес передачі королівської влади принцу Чарльзу. Про це повідомляє газета Daily Express.

«Смерть королеви не викликає кризи в королівській сім'ї, – заявив Оуенс. – Символічна передача влади Чарльзу вже йде».

Він звернув увагу, що останнім часом принц дуже часто підміняє матір під час заходів і взяв на себе присвоєння титулів, яким раніше займалася Єлизавета ІІ.

Приводом для коментаря стало здоров'я 95-річної королеви, що погіршується. Наприкінці жовтня лікарі рекомендували їй відпочити від громадських заходів. Після цього вона скасувала візит до Північної Ірландії, відмовилася від поїздки на кліматичну конференцію ООН до Глазго та лягла до лікарні для обстеження. У листопаді Єлизавета II не брала участі у церемоніях з приводу Дня поминання. Офіційно це пояснювали тим, що вона потягла спину.

Раніше повідомлялося, що експерти засумнівалися у шансах принца Чарльза стати королем. Історик Мартін Вінер не виключив, що його коронація може спричинити розпад Співдружності націй.

Принц Чарльз – старший син Єлизавети II, якому перейде британський престол після її смерті. Крім нього, у королеви ще троє дітей: принцеса Анна, принц Едвард і принц Ендрю, який у 2019 році склав повноваження через звинувачення у зґвалтуванні неповнолітніх дівчат.

Друге місце у черзі на британський престол займає син Чарльза принц Вільям.

Його молодший брат принц Гаррі у 2020 році відмовився від обов'язків старшого члена королівської родини та переїхав до США. Нагадаємо, що принц Гаррі та Меган Маркл відмовилися від запрошення провести різдво з Єлизаветою II.

Зазначимо, що чоловік королеви Великої Британії принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років. За інформацією королівської родини, він помер мирно у Віндзорському замку. Крім того, суд засекретив на 90 років заповіт британського принца Філіпа.