Королева Єлизавета перейнялась безпекою спадкоємців і звернулась до них із проханням

Королева Великобританії закликала принца Вільяма і його дружини Кейт Міддлтон припинити літати на вертольотах

Британська королева Єлизавета II звернулася з проханням до принца Вільяма, його дружини Кейт Міддлтон і закликала їх припинити літати на вертольотах. Про це пише Daily Mirror.

Вона попросила онука, його дружину та правнуків відмовитися від цього виду повітряного транспорту через побоювання щодо безпеки. Королева боїться, що рідні можуть загинути внаслідок авіакатастрофи.

Як вважають експерти, неписане правило і раніше забороняло високопоставленим членам королівської сім'ї літати на гелікоптері. Протокол був пом'якшений, оскільки сім'я принца Вільяма стала більшою. Принц Вільям, Кейт Міддлтон та їхні діти, принци Джордж, Луї, принцеса Шарлотта, почали літати між Лондоном та Норфолком.

За даними видання, всього за один місяць 2021 року сталося два інциденти з гелікоптерами королівської родини. Спочатку була виявлена несправність королівського Sikorsky S-76, пізніше один із запланованих маршрутів був скасований через погану погоду.

Нагадаємо, Кенсингтонський палац опублікував нову сімейну різдвяну листівку герцогів Кембриджських, на якій принц Вільям, його дружина Кейт Міддлтон та їхні діти.

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