Єлизавета II через «Омікрон» порушить багаторічну традицію святкування Різдва

Королева Великої Британії Єлизавета II зазвичай їхала на Різдво в Сандрінгемський палац

В останні тижні в Британії стрімко зростає захворюваність на коронавірус

Королева Великої Британії Єлизавета II порушить багаторічну традицію та проведе Різдво не в Сандрінгемському палаці, який розташований в Норфолку. Про це повідомляє CNN.

Рішення королеви пов'язане зі стрімким поширенням в Британії штаму «Омікрон».

Замість традиційної поїздки, члени королівської сім'ї під час свят приїдуть до королеви в Віндзорський замок.

В останні тижні в Британії стрімко зростає захворюваність на коронавірус. Зокрема, за минулу добу було зафіксовано 91 743 нових випадків зараження. МОЗ пов'язує таку статистику зі штамом «Омікрон».

Нагадаємо, міський голова Лондону Садік Хан оголосив у столиці Великої Британії надзвичайну ситуацію, у зв'язку з зростанням кількості хворих штамом коронавірусу «Омікрон».

До слова, ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.

Також лікарі дали незвичні поради, як не захворіти на коронавірус напередодні Нового року.

Нагадаємо, «Омікрон» в Україні: глава МОЗ дав п’ять рекомендацій для населення.