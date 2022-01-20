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    «Чорний діамант» загадкового походження виставлений на аукціон (відео)

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    Ніхто не знає, як утворюються карбонадо - «Чорний діамант» загадкового походження виставлений на аукціон (відео)
    Ніхто не знає, як утворюються карбонадо
    фото з відкритих джерел

    Один із найстаріших аукційних домів світу продає дорогоцінний камінь розміром 555 каратів

    Аукційний дім Sotheby's продасть на лондонському аукціоні «чорний діамант» під назвою «Енігма», що перекладається з англійської як «загадка». Він відноситься до так званих карбонадо, науковці не знають, як вони утворюються. Про це пише Sotheby's.

    Вага «Енігми» – аж 555,55 карата. Це робить цей «чорний діамант» одним з найважчих у своєму роді. Цікаво й те, що коштовний камінь має 55 граней. Ці природні алмази відзначаються неймовірною міцністю, незвичним чорним кольором та люмінесцентними властивостями.

    Очікується, що «Енігму» продадуть щонайменше за 5 мільйонів фунтів стерлінгів чи $6,8 млн. Оплату прийматимуть навіть у криптовалюті, а торги відбуватимуться 3-9 лютого 2022 року у Лондоні.

    Добувають «чорні діаманти» переважно у Бразилії та Центральноафриканській Республіці. Багато людей відстоюють ідею того, що карбонадо мають космічне походження.

    Нагадаємо, найбільший шматок бурштину в Україні продадуть з аукціону.

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    Теги: Бразилія аукціон
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    «Чорний діамант» загадкового походження виставлений на аукціон (відео)