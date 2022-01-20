«Чорний діамант» загадкового походження виставлений на аукціон (відео)
Один із найстаріших аукційних домів світу продає дорогоцінний камінь розміром 555 каратів
Аукційний дім Sotheby's продасть на лондонському аукціоні «чорний діамант» під назвою «Енігма», що перекладається з англійської як «загадка». Він відноситься до так званих карбонадо, науковці не знають, як вони утворюються. Про це пише Sotheby's.
Вага «Енігми» – аж 555,55 карата. Це робить цей «чорний діамант» одним з найважчих у своєму роді. Цікаво й те, що коштовний камінь має 55 граней. Ці природні алмази відзначаються неймовірною міцністю, незвичним чорним кольором та люмінесцентними властивостями.
Очікується, що «Енігму» продадуть щонайменше за 5 мільйонів фунтів стерлінгів чи $6,8 млн. Оплату прийматимуть навіть у криптовалюті, а торги відбуватимуться 3-9 лютого 2022 року у Лондоні.
Добувають «чорні діаманти» переважно у Бразилії та Центральноафриканській Республіці. Багато людей відстоюють ідею того, що карбонадо мають космічне походження.
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