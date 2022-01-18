Комплекс заводу «Електронмаш» виставлений на повторні торги

Стартова ціна лоту – 65,6 млн грн.

Фонд державного майна України (ФДМУ) виставив на повторну приватизацію майновий комплекс заводу «Електронмаш». Аукціон має відбутися 27 січня, повідомляє пресслужба ФДМУ.

Стартова ціна лоту – 65,6 млн грн.

На аукціоні будуть виставлені корпуси заводу, склади, котельні приміщення, їдальня та база відпочинку у Чернігівській області. Основні активи (площа земельної ділянки – 137 600 кв. м) розташовані у Києві, на вул. Кільцева дорога, 4.

Згідно з документацією ФДМУ, на початок вересня поточна заборгованість державного підприємства – 17,204 млн грн, прострочена – 16,821 млн грн, з яких 6,137 млн грн – борги із заробітної плати, податки із зарплати – 3,3 млн грн, інша кредиторська заборгованість – 2,767 млн грн.

В ФДМУ нагадують, що попередній переможець торгів, «Лортен Груп», прострочив підписання договору про купівлю об’єкта. Очікувалося, що повторні торги відбудуться 14 січня.

До слова, у столиці земельну ділянку на вулиці Олеся Гончара, 32В повторно виставили на продаж.

Як ми писали, запропонована переможцем ціна на завод склала 970 мільйонів гривень і 1 копійка, що майже у 15 разів більше стартової ціни — 66,7 мільйонів.

До слова, Райрада під Києвом прибрала до рук столичні землі колишньої типографії.

Як повідомлялося, 11 січня на перехресті проспекту Науки та Стратегічного шосе у Голосіївському районі Києва місцеві мешканці знесли паркан, встановлений забудовником на території парку.