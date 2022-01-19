Ціна на каву зміниться: один із сортів подешевшає

Торік середньорічна ціна на каву арабіка виросла на 36%

У 2022 році робуста подорожчає

У 2022 році зміняться ціни на каву різних сортів. Так, арабіка подешевшає, а робуста – навпаки зросте в ціні. Про це пише UkrAgroConsult, посилаючись на дані Світового банку.

Чому знизиться ціна на арабіку

Очікуване зростання виробництва в Бразилії призведе до зниження цін на арабіку. Підвищення цін на робусту викликане підвищеним попитом після того, як багато споживачів почали шукати дешеві альтернативи дорожчій арабіці.

Середньорічна ціна на каву арабіка виросла на 36% в річному численні до 4,51 дол./кг у 2021 році, а робуста зросла на 31% у річному обчисленні до 1,98 дол./кг за той же період.

Середньомісячна ціна в грудні 2021 року досягла 5,91 дол. за кілограм арабіки і 2,48 дол. за кілограм робусти.

Світовий експорт кави

У 2020 році світовий експорт кави в необсмаженому вигляді дещо знизився до 6,7 млн тонн, що приблизно відповідає рівню попереднього року.

У вартісному вираженні поставки збільшилися до $16 млрд (оцінки IndexBox).

Бразилія була ключовою країною-експортером, яка поставила в 2020 році за кордон 2,4 млн тонн кави, близько 35% світового обсягу.

Другу позицію в рейтингу зайняла Колумбія ($2,4 млрд) з часткою 15% від загального обсягу поставок. За ним слідує В'єтнам з часткою 12%.

Нагадаємо, станом на середину листопада світові ціни на каву встановили 10-річний рекорд у зв'язку з чим роздрібні ціни на каву також підуть вгору.

Також фінляндські вчені з Центру технічних досліджень у лабораторних умовах виростили каву з рослинних клітин.

Як відомо, в Україні може значно здорожчати кава.

Також повідомлялося, що кава впливає на сприйнятливість людини до Covid-19.

Крім того, дієтологи з США назвали найкращий час, коли варто пити каву, щоб вона була максимально корисною.

Читайте також: