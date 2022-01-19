  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Ціна на каву зміниться: один із сортів подешевшає

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Торік середньорічна ціна на каву арабіка виросла на 36% - Ціна на каву зміниться: один із сортів подешевшає
    Торік середньорічна ціна на каву арабіка виросла на 36%
    фото з відкритих джерел

    У 2022 році робуста подорожчає

    У 2022 році зміняться ціни на каву різних сортів. Так, арабіка подешевшає, а робуста – навпаки зросте в ціні. Про це пише UkrAgroConsult, посилаючись на дані Світового банку.

    Чому знизиться ціна на арабіку

    Очікуване зростання виробництва в Бразилії призведе до зниження цін на арабіку. Підвищення цін на робусту викликане підвищеним попитом після того, як багато споживачів почали шукати дешеві альтернативи дорожчій арабіці.

    Середньорічна ціна на каву арабіка виросла на 36% в річному численні до 4,51 дол./кг у 2021 році, а робуста зросла на 31% у річному обчисленні до 1,98 дол./кг за той же період.

    Середньомісячна ціна в грудні 2021 року досягла 5,91 дол. за кілограм арабіки і 2,48 дол. за кілограм робусти.

    Світовий експорт кави

    У 2020 році світовий експорт кави в необсмаженому вигляді дещо знизився до 6,7 млн тонн, що приблизно відповідає рівню попереднього року.

    У вартісному вираженні поставки збільшилися до $16 млрд (оцінки IndexBox).

    Бразилія була ключовою країною-експортером, яка поставила в 2020 році за кордон 2,4 млн тонн кави, близько 35% світового обсягу.

    Другу позицію в рейтингу зайняла Колумбія ($2,4 млрд) з часткою 15% від загального обсягу поставок. За ним слідує В'єтнам з часткою 12%.

    Нагадаємо, станом на середину листопада світові ціни на каву встановили 10-річний рекорд у зв'язку з чим роздрібні ціни на каву також підуть вгору.

    Також фінляндські вчені з Центру технічних досліджень у лабораторних умовах виростили каву з рослинних клітин.

    Як відомо, в Україні може значно здорожчати кава.

    Також повідомлялося, що кава впливає на сприйнятливість людини до Covid-19.

    Крім того, дієтологи з США назвали найкращий час, коли варто пити каву, щоб вона була максимально корисною.

    Читайте також:
    Теги: експорт ціни Бразилія Колумбія кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ціна на каву зміниться: один із сортів подешевшає