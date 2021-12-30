Сукню скандальної помічниці ексзаступника міністра освіти продали на аукціоні

«Сукня заряджена на загальну впізнаваність та охи-ахи», – йшлося в описі лота

Сукню помічниці ексзаступника міністра освіти і науки Христини Тишкун, яка викликала скандал у мережі після зустрічі у мерії Львова, продали на аукціоні за $1 тис. Гроші підуть на благодійність, повідомив організатор аукціону Артем Нікіфоров.

«Сукня заряджена на загальну впізнаваність та охи-ахи», – йшлося в описі лота. Переможець – Євген Лосовський зі ставкою у $1000 (27224 грн).

«Євген погодився направити кошти Херсонській клінічній лікарні ім. Є.Є. Карабелєша», – написав Нікіфоров.

Сукню придбали за $1 тис. / фото: Артем Нікіфоров / Facebook

Він також додав, що додасть від себе 10 тис. грн на потреби лікарні, адже саме там врятували його 80-річну бабусю.

Новий власник лоту зауважив, що сукню він залишить собі на згадку, щоб надалі показати своїм дітям, коли ті питатимуть, куди рухалась Україна у 2021 році.

Напередодні заступник міністра освіти пояснив, чому звільнився після скандалу із декольте.

Нагадаємо, 28 грудня Кабмін звільнив заступника міністра освіти, який оскандалився через декольте супутниці. Гарбарук після скандалу написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Також на різдвяні свята Гарбарук опинився у центрі скандалу через свою помічницю.

25 грудня світлину, на якій поруч із мером Львова стоїть ефектна брюнетка у довгій чорній сукні, активно обговорювали у мережі. Увагу користувачів, зокрема, привернуло сміливе декольте дівчини та хрестик на її шиї.

Нею виявилася 27-річна юристка Христина Тишкун. Вона сама виклала фото у своєму Instagram-акаунті, але після хвилі критики щодо вбрання закрила свою сторінку.

Христина Олександрівна Тишкун – юристка, власниця компанії «БК Забудова». Дівчина народилася 30 серпня 1994 року у Львові. Також не встановлено чи являється вона офіційною помічницею заступника міністра освіти.

На своїй сторінці у Facebook зазначила, є магістром права (юристом-правознавцем), закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка. Зараз Христина живе в Києві.

Також Христина є юристкою, помічницею адвоката в адвокатському бюро Advisers.

Згодом заступник міністра освіти відповів на критику його помічниці.