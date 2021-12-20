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    Аукціон із продажу речей Марадони завершився провалом

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    Картина&nbsp;Марадони з Фіделем Кастро дісталася учаснику торгів із Дубая за $1&thinsp;600 - Аукціон із продажу речей Марадони завершився провалом
    Картина Марадони з Фіделем Кастро дісталася учаснику торгів із Дубая за $1 600
    фото з відкритих джерел

    Родичам футбольного генія вдалося виручити всього $26 тис.

    Спадкоємці найкращого футболіста минулого століття за версією вболівальників Дієго Марадони виставили на онлайн-аукціон речі, що належали зірці. На участь у ньому зареєструвалися півтори тисячі бажаючих, проте грошей організатори зібрали небагато.

    Як повідомляє «Голос Америки», загалом було виставлено близько 90 предметів, які належали Марадоні. Після трьох годин проведення аукціону було продано речей на $26 тис.

    Найбільшу суму вдалося виручити за картини. Полотно «Між Фіоріто та небом», написане художницею Лу Сєдовою з самого Дієго, пішло за $2 150 доларів, а картина Марадони з Фіделем Кастро дісталася учаснику торгів із Дубая за $1 600.

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    За $1 тис. продали гітару з автографом гітариста Вісенте Аміго.

    Також серед лотів був будинок Марадони у Буенос-Айресі вартістю $900 тис. та апартаменти на морському курорті Мар-дель-Плата ($65 тис.), які не вдалося продати. <ез нового власника залишилися два автомобілі Марадони – BMW моделі 2017 року ($225 тис.) та BMW моделі 2016 року ($165 тис.)

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    Марадона помер у віці 60 років. Повідомлялося, що він помер у результаті гострого набряку легенів, який був спричинений хронічною серцевою недостатністю.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кастро аукціон Дієґо Марадона
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    Аукціон із продажу речей Марадони завершився провалом