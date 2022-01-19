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    У Росії виставили на продаж місто з населенням у пів мільйона

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    Місто Бранаул пропонувалося &laquo;купити&raquo; за 150 млн рублів (близько 56 млн грн) - У Росії виставили на продаж місто з населенням у пів мільйона

    Місто Бранаул пропонувалося «купити» за 150 млн рублів (близько 56 млн грн)

    колаж: tinkoff.ru

    За додаткові гроші покупцеві пропонувалося отримати на додачу ще кілька населених пунктів та аеропорт

    У Росії виставили на продаж місто Барнаул у Сибірі. Пропозиція купити місто-пів мільйонник площею 322 кілометри за 150 млн рублів (близько 56 млн грн) з'явилося на одному з сайтів оголошень, пише «Катунь 24».

    «Місто поділено на чотири райони. Є щонайменше чотири великих парки, щонайменше шість великих торгових центрів. Щороку хтось обов'язково відкриває тут свій бізнес (але поки закривають більше, ніж відкривають), за рахунок чого до бюджету надходять додаткові кошти», – зазначав автор оголошення.

    Продавець Барнаула також підкреслив, що об'єкт «має опалення, проведено електрику, інтернет» і все «для нормальної життєдіяльності».

    Незабаром оголошення на сайті про продаж міста виявилося заблоковано. Фото: katun24.ru
    Незабаром оголошення на сайті про продаж міста виявилося заблоковано. Фото: katun24.ru

    Обмін і торг «власник» лота не розглядав. За додаткові 15 млн рублів покупцеві пропонувалося отримати на додачу ще кілька населених пунктів – Власиху, Супутник та Авіатор, а за 30 мільйонів – аеропорт.

    Незабаром оголошення на сайті виявилося заблоковано.

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    Теги: Росія гроші аукціон місто
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    У Росії виставили на продаж місто з населенням у пів мільйона