У Росії виставили на продаж місто з населенням у пів мільйона

За додаткові гроші покупцеві пропонувалося отримати на додачу ще кілька населених пунктів та аеропорт

У Росії виставили на продаж місто Барнаул у Сибірі. Пропозиція купити місто-пів мільйонник площею 322 кілометри за 150 млн рублів (близько 56 млн грн) з'явилося на одному з сайтів оголошень, пише «Катунь 24».

«Місто поділено на чотири райони. Є щонайменше чотири великих парки, щонайменше шість великих торгових центрів. Щороку хтось обов'язково відкриває тут свій бізнес (але поки закривають більше, ніж відкривають), за рахунок чого до бюджету надходять додаткові кошти», – зазначав автор оголошення.

Продавець Барнаула також підкреслив, що об'єкт «має опалення, проведено електрику, інтернет» і все «для нормальної життєдіяльності».

Незабаром оголошення на сайті про продаж міста виявилося заблоковано. Фото: katun24.ru

Обмін і торг «власник» лота не розглядав. За додаткові 15 млн рублів покупцеві пропонувалося отримати на додачу ще кілька населених пунктів – Власиху, Супутник та Авіатор, а за 30 мільйонів – аеропорт.

Незабаром оголошення на сайті виявилося заблоковано.